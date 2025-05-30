В России призвали отправить на смертную казнь напавших на Курщину ВСУшников
Глава трибунала Григорьев призвал к смертной казни для бойцов ВСУ на Курщине
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Председатель международного общественного трибунала, расследующего преступления ВСУ, Максим Григорьев выступил за применение высшей меры наказания к тем, кто совершал убийства и пытки мирных жителей Курской области. Он подчеркнул, что окончательное решение по этому вопросу принимает суд.
«Конечно, наказание — это прерогатива суда, но что касается Курской области, мы будем рассматривать [ВСУ] как террористов. Что касается смертной казни, я лично поддерживаю», — сказал Григорьев на пресс-конференции, где был презентован очередной доклад трибунала о пытках бойцов ВС РФ, вернувшихся из плена.
В РФ, напомним, действует мораторий на смертную казнь, поэтому она в настоящее время не применяется. Григорьев заявил, что российские власти прилагают все усилия для освобождения военнопленных и оказания помощи жителям Украины, поддерживающим РФ.
Ранее сообщалось, что ВСУ зверски убили беременную женщину на глазах у её ребёнка в Курской области. В результате нападения ВСУ на Курщину в августе 2024 года погибли 313 мирных жителей, а судьба ещё 789 остаётся неизвестной.