Председатель международного общественного трибунала, расследующего преступления ВСУ, Максим Григорьев выступил за применение высшей меры наказания к тем, кто совершал убийства и пытки мирных жителей Курской области. Он подчеркнул, что окончательное решение по этому вопросу принимает суд.

«Конечно, наказание — это прерогатива суда, но что касается Курской области, мы будем рассматривать [ВСУ] как террористов. Что касается смертной казни, я лично поддерживаю», — сказал Григорьев на пресс-конференции, где был презентован очередной доклад трибунала о пытках бойцов ВС РФ, вернувшихся из плена.

В РФ, напомним, действует мораторий на смертную казнь, поэтому она в настоящее время не применяется. Григорьев заявил, что российские власти прилагают все усилия для освобождения военнопленных и оказания помощи жителям Украины, поддерживающим РФ.