Украинские боевики жестоко расправились с беременной жительницей Курской области прямо на глазах у её родственников и ребёнка летом во время вторжения в регион прошлого года. Солдаты противника были «идеологически настроенные на геноцид русского населения», заявил прокурор субъекта РФ Алексей Цуканов.

«Утром 6 августа прошлого года … идеологически настроенные на геноцид русского населения ВСУ, вторглись на территорию Курской области, повторив преступления фашистской Германии… Убита на глазах у родственников и своего ребёнка беременная женщина», — сообщил Цуканов во врем круглого стола.

По его информации, в результате нападения ВСУ на Курскую область в августе 2024 года погибли 313 мирных жителей, а судьба ещё 789 остаётся неизвестной.