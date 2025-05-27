ВСУ зверски убили беременную женщину на глазах у её ребёнка в Курской области
Прокурор Цуканов: ВСУ убили беременную женщину в Курской области в 2024 году
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Украинские боевики жестоко расправились с беременной жительницей Курской области прямо на глазах у её родственников и ребёнка летом во время вторжения в регион прошлого года. Солдаты противника были «идеологически настроенные на геноцид русского населения», заявил прокурор субъекта РФ Алексей Цуканов.
«Утром 6 августа прошлого года … идеологически настроенные на геноцид русского населения ВСУ, вторглись на территорию Курской области, повторив преступления фашистской Германии… Убита на глазах у родственников и своего ребёнка беременная женщина», — сообщил Цуканов во врем круглого стола.
По его информации, в результате нападения ВСУ на Курскую область в августе 2024 года погибли 313 мирных жителей, а судьба ещё 789 остаётся неизвестной.
Ранее Life.ru рассказал, что украинская армия без разбора уничтожала местных жителей приграничья из-за приказа со стороны своего командования. Киевским бойцам сообщили, что им необходимо убивать русскоязычное мирное население. Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что лично ознакомился с показаниями пленных бойцов ВСУ.