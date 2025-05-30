«Взорвалась прямо в ногах»: Боец РФ рассказал, как одолел солдата ВСУ в рукопашной схватке

В составе 242-го полка группировки войск «Центр» уже три года несёт службу боец с позывным Бэра. За весь период участия в специальной военной операции он удивительным образом избежал ранений. Особенно запомнился эпизод во время штурма Александрополя, когда Дмитрий, несмотря на разорвавшуюся у его ног гранату, не только остался невредим, но и вышел победителем из последовавшей за взрывом рукопашной схватки с противником.

«Один раз мы пошли штурмовать блиндаж, я шёл впереди, позади товарищи. По нам начали стрелять, мы в ответ. Против нас были не простые всушники, а хорошо подготовленные. Получается, когда мы зашли в проход блиндажа, дальше тоже была комната, завешанная ковром, где и сидели украинцы. Так они из этой комнаты сделали небольшой такой прогальчик — и пока один стрелял, другой выкатил гранату, которая взорвалась прямо у меня в ногах», — поделился Дмитрий с kp.ru.

Бэра рассказал, что, к всеобщему удивлению, остался невредимым, отделавшись лишь контузией. По его словам, после взрыва завязалась рукопашная схватка, в которой ему удалось одержать верх над противником.

Дмитрий покинул родной Батайск в Ростовской области в 2022 году, отправившись защищать Родину. Сейчас он продолжает нести службу в ожидании новых боевых задач. Боец подчеркнул, что его главные цели — выполнить свой долг и вернуться живым к семье.