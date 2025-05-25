«Быть героем, а не бухать»: Дважды обманувший смерть боец СВО рассказал свою историю

Петербуржец Дмитрий Егоров, воевавший в составе отряда «Шторм Z», радикально изменил свою жизнь. Осуждённый за преступления, он воспользовался возможностью пойти на фронт по программе набора заключённых. Из сотен желающих отобрали лишь 22 человека, и он оказался среди них, рассказывает «Царьград».

Во время боёв под Марьинкой Дмитрий не раз оказывался на грани гибели. Он рассказал, как интуиция и случай спасали его — например, когда внутренний голос заставил его укрыться за мгновение до прямого попадания. Несмотря на обстрелы, танковые атаки и завалы, он остался жив, получив лишь лёгкие ранения.

После возвращения ему удалось наладить жизнь: он устроился водителем, воссоединился с семьёй и даже взял ипотеку. Сейчас Дмитрий помогает другим ветеранам, веря, что его спасение не было случайным.

«Ветераны войны, которые через это проходят, начинают ощущать свою ценность. Понимать, как классно быть героем, быть в центре внимания, а не бухать. Каждый месяц нас становится больше. А чем нас больше, тем мы сильнее», — отметил боец.