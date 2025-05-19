В МГИМО стартовал второй поток программы по переподготовки ветеранов СВО

В Москве на базе МГИМО МИД России запущен второй этап программы профессиональной подготовки ветеранов специальной военной операции. Обучение проходит по направлению «Управление городской инфраструктурой и развитие территорий», проект реализуется при поддержке фонда «Защитники Отечества».

На открытии программы к участникам обратилась статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва. Она подчеркнула важность новой роли для ветеранов и их потенциал в мирной жизни.

«Уверена, что участие в программе сыграет большую роль в вашем профессиональном развитии и принесет пользу стране. Желаю всем продуктивной работы, интересных дискуссий, ценного обмена опытом и успешного применения полученных знаний», — заявила Цивилёва.

Со словами поддержки к слушателям обратилась и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что за участниками программы — будущее регионального развития и качество жизни граждан:

«Вы выступаете уже сейчас как новое поколение управленцев. Вы — это и есть сообщество специалистов, которые будут отвечать за развитие территории, инфраструктуры, за комфорт, за безопасность на местах. И от качества этой работы зависит ежедневная жизнь ваших сограждан. Это огромная ответственность, но я уверена, вы с ней справитесь. Потому что ваш героизм не заканчивается на линии фронта — он там просто себя проявил», — подчеркнула Захарова.

Среди слушателей — участники СВО из Москвы, Санкт-Петербурга, а также Московской, Тульской, Рязанской, Смоленской и Нижегородской областей. Преподавать на программе будут действующие чиновники и практики из сферы управления, а по её завершении все участники получат дипломы государственного образца.