«Восстание рабов»: Топ-15 эпизодов, как украинцы дерутся с военкомами за свою свободу Сотрудники ТЦК, которых на Украине давно именуют людоловами, перешли к настоящему беспределу: они похищают мужчин на улицах, в кафе, сбивают с велосипедов. Life.ru собрал самые живописные ролики борьбы за выживание в украинских городах. 29 мая, 21:15 Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza, Jose HERNANDEZ Camera 51

Перед угрозой мобилизации украинцы всё чаще стали кооперироваться для отпора вездесущим сотрудникам ТЦК. Как видно из многочисленных роликов, заполнивших украинский сегмент соцсетей в текущем году, это происходит стихийно, но почти мгновенно — видно, что отбивающиеся от военных даже не всегда знакомы друг с другом.

Как украинцы дерутся с ТЦК

Каждый такой случай в Укрнете находит всеобщее народное одобрение и, судя по комментариям, берётся за образец для повторения. На текущей неделе за сутки с небольшим произошло как минимум две стычки с тэцэкашниками, когда тем пришлось буквально уносить ноги от разъярённых граждан.

Один случился в Кременчуге — там «людоловы» уже по отлаженной схеме сбили машиной велосипедиста и, пока жертва после падения приходила в себя на газоне, принялись её «паковать».

К счастью для спортсмена, по улице проходили двое парней — они и кинулись ему на помощь. «Мобилизаторов» пинали ногами, заливали перцовкой, а чуть погодя пришедший в чувство велосипедист достал из своего рюкзака припасённую, видимо, для подобных встреч телескопическую дубинку.

Сообразившие, что дело принимает дурной оборот, вояки дали дёру, но, пока заводили машину, «ухилянт» и его спонтанные союзники успели основательно помять и её — разнести лобовое стекло и зеркало заднего вида. После победы, как видно из ролика, все они разошлись по своим делам.

В Черкассах тэцэкашники на свою беду заехали поохотиться во двор жилой многоэтажки — там их встретили жильцы, надавали тумаков и, похоже, на память у одного из вояк отобрали кепку. Военные уехали под свист, матерную брань и удары ногами по капоту машины.

А недавно Интернет облетел ролик из Днепропетровска. В нём загородившего собой дорогу наглого тэцэкашника водитель автомобиля «Тесла», дав газу, подбросил на капот машины и катал по городским улицам.

Несколько эпизодов войны рядовых украинцев с сотрудниками ТЦК. Видео © TikTok

Эти случаи вызвали настолько большой резонанс в Незалежной, что комментировать произошедшее было вынуждено командование Сухопутных войск ВСУ. В ведомстве опять стали пугать граждан уголовкой за отказ идти на фронт и умирать за Зеленского.

— Любое умышленное препятствие военнослужащим исполнению своих обязанностей является тяжким преступлением и квалифицируется по ст. 114-1 УК Украины. Такие действия предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет, — говорится в заявлении пресс-службы командования.

Под этим текстом в соцсетях быстро появилось более тысячи комментариев вроде «из рабов получаются плохие воины», «а красть людей на улицах — это норм?», «не совершайте преступлений, людоловы» и «любой человек имеет право обороняться против бандитов, нацепивших военную форму».

Почему на Украине ненавидят ТЦК

Опубликованные ролики могли показаться забавными, если бы не удручающая статистика — подобные вдохновляющие «громадян» случаи побед над ТЦК пока ещё единичны. Не каждый готов давать отпор, не всем везёт со смелыми прохожими, не всегда есть куда убежать, да и сами «людоловы» стали ездить большими группами, иногда даже по несколько машин. В руках у них всё чаще появляются автоматы и желание их применять.

В условиях тотальной мобилизации у подавляющего большинства пойманных украинцев нет иных вариантов, кроме как ехать на фронт. Если, конечно, они переживут свой отлов — в стране не устают говорить, что в горячке охоты военкомы порой забивают сопротивляющихся «бусификации» новобранцев до смерти.

Причём даже если будет доказан сам факт незаконной мобилизации, то призванные украинцы всё равно продолжат службу — в этом в марте заверил сограждан депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа», член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко. Он подчеркнул, что служба будет идти до тех пор, пока не будет судебного приговора в отношении должностных лиц, принявших незаконное решение. То есть, по сути, до самого конца.

Несмотря на тысячи жалоб и сотни обращений в правоохранительные органы, судебные процессы над перестаравшимися сотрудниками в Незалежной — это что-то из разряда фантастики, почти все дела заканчиваются на стадии досудебных проверок. Судя по украинским СМИ, за последние годы судебных разбирательств было всего несколько и в каждом из них военкомов лишь штрафовали за превышение полномочий на 17 тыс. гривен (32,5 тыс. рублей по текущему курсу) — сумму ничтожную на фоне их миллионных заработков на пытающихся откосить «ухилянтах».

Кто сейчас из ТЦК попадает в ВСУ

После «мобилизации» и начала службы новички в лучшем случае пополняют обменный фонд Российской армии, но чаще просто погибают потому, что боевые качества этих вояк невысоки — на днях народный депутат Украины Георгий Мазурашу заявил, что из всех мобилизованных в Незалежной реально пригодны для фронта всего 5–6%. Он уточнил, что люди, которых насильно сгоняют в армию, обычно физически и психологически не готовы к войне.

Всё потому, что то, как себя поведёт в армии человек после отлова, военкомов не волнует. Главное — отчитаться и сдать цифры. В итоге количество дезертиров в ВСУ увеличивается рекордными темпами. По данным украинских СМИ, летом 2024 года сбегали из частей 6–7 тысяч человек в месяц. В сентябре на тысячу больше, в ноябре уже 10 тысяч человек, в декабре – 17,5 тысячи.

Несколько эпизодов, как сотрудники ТЦК похищают велосипедистов и курьеров. Видео © TikTok

При этом, как рассказывают российским военным пленные украинцы, в большинстве сёл Житомирской и Львовской областей Незалежной уже практически полностью отсутствует мужское население в возрастной группе 18–50 лет — те, кто не достиг возраста призыва, по возможности уезжали за границу, пока это ещё было возможно, остальных же безжалостно «гребут» тэцэкашники.

— Только тем и занимаются, что забирают кого попало. Старый, молодой, больной — не больной, забирают всех, вот отправляют туда, — цитируют РИА «Новости» пленного львовянина.

Как украинцы выходят на тропу войны с ТЦК

Понять градус народной ненависти к «людоловам» можно на простом примере: в стране вернувшиеся с фронта вояки на улицах часто боятся или стесняются появляться в форме из-за того, что их принимают за сотрудников ТЦК, — со всеми вытекающими из этого конфликтами.

Вэсэушник в городе прицепил к своей форме объявление: «Я не ТЦК! Не бойтесь и не отворачивайтесь потому, что я давал присягу народу Украины и мне грустно, что вы смотрите на меня как на врага нации». Фото © TikTok

Удивляются происходящему на улицах даже привыкшие не замечать «пробелов» в демократии Украины западные общественники.

— Семь головорезов Зеленского в Харькове избили и утащили человека. Европа поворачивается спиной. Для них такие действия являются «свободой и демократией», — пишет в своих соцсетях ставший свидетелем подобной «мобилизации» ирландский бизнесмен, журналист и интернет-блогер Чей Боуз.

Похоже, понимание того, что каждый из украинцев однажды окажется целью «мобилизаторов», в последнее время наконец начало перевешивать могучий инстинкт самосохранения и желание прятаться — например, в подобных же роликах прошлых лет можно увидеть, что жертв у «тэцэкашников» в основном отбивали женщины.

Раньше военкомам мстили максимально скрытно — по ночам сжигая машины, — теперь всё чаще бьют открыто, используя кулаки, палки, дубинки, биты и слезоточивый газ. До полноценных побоищ пока ещё не доходит, однако уже были случаи, когда сотрудников ТЦК взрывали с помощью собранных СВУ и расстреливали из огнестрела.

Наиболее резонансный из подобных случаев произошёл в марте этого года — тогда в Одессе был убит известный нацист Демьян Ганул, известный кроме всего висящего на нём криминала тем, что помогал воякам ВСУ «паковать» и отправлять на фронт своих сограждан.

Во Львове остановленный полицией и ТЦК парнишка попытался сбежать и попал под машину. Даже после сильного удара он вскочил и бросился наутёк. Видео © TikTok

Убийца настиг Ганула на улице прямо среди бела дня. Сначала расстрелял побежавшего от него «помощника ТЦК» в спину, а после того, как тот упал на брусчатку, хладнокровно добил выстрелом в затылок и под растерянными взглядами замерших прохожих спокойно покинул место преступления.

В Сети до сих пор спорят, стало убийство результатом бандитских разборок или это всё же была месть за преступления перед народом Украины, однако здесь есть один принципиальный момент: киллером оказался вернувшийся с фронта вэсэушник, которого нацист ранее помог «бусифицировать» на войну.

Это событие вызвало настоящую истерику среди разного рода украинских военблогеров, волонтёров и прочих штатных пропагандистов Зеленского. В соцсетях и телеграм-каналах зазвучали призывы вооружить и их самих, и ТЦК и разрешить им стрелять на поражение в случае проявления агрессии граждан в их сторону.

Зеленский с подельниками, по факту узурпировавшие власть после истечения своих президентских полномочий, продолжая тотальную мобилизацию, особенно на фоне подписания договора по недрам с США, уже в обозримом будущем в довесок к СВО рискуют получить и гражданскую войну — кроме потенциальных мобилизантов неприятие происходящего, судя по десяткам роликов и сотням постов в украинском сегменте соцсетей, активно демонстрируют и служащие ВСУ, и родственники погибших и пропавших без вести украинских солдат.

Пока они ограничиваются гневными комментариями и постами, однако общая масса пострадавших от беспредела режима, как и градус общественного недовольства, неумолимо растут. Рано или поздно это приведёт к серьёзным последствиям для государства.

Авторы Евгений Кузнецов