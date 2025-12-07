Мы дали им славу, а они взялись за оружие: страшная судьба украинских звёзд, вступивших в ВСУ Оглавление Был звездой «Ментовских войн», но погиб за Зеленского в 42 — Василий Кухарский Играл в кино военных, а потом сам сгинул на передке — Андрей Павленко Смешил россиян в КВН, а потом сыграл злую шутку сам с собой — Максим Нелипа Был ботаником в «Нюхаче», стал «двухсотым» на фронте — Алексей Хильский Стал дроноводом и погиб от российского беспилотника — Юрий Фелипенко Радовал нас в «Орле и решке», но предпочёл погибнуть за интересы Европы — Василий Хомко Они были родными для миллионов россиян, но с 2022-го направляли против нас оружие. О трагической судьбе украинских артистов, предавших своих зрителей и вступивших в ВСУ, — в материале Life.ru. 6 декабря, 21:41 Предали Россию, погибли за Украину. Печальный итог звёздного десанта. Коллаж © Life.ru. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / hilskiy, y.felipenko © Shutterstock / FOTODOM / somsak suwanput

Десятки талантливых украинских звёзд обязаны своей карьерой России, нашему зрителю и режиссёрам. Их лица, голоса, герои стали родными в миллионах российских домов: мы переживали за них в «Возвращении Мухтара», смеялись над их юморесками в «вышке» КВН, восхищались их авантюризмом в «Орле и решке». Эти артисты без преувеличения были частью нашего общего культурного ландшафта до смены власти в Киеве.

Однако после февраля 2022-го маски были сброшены. Любимые нами киношные следователи и жулики, комики и телеведущие, певцы и продюсеры сделали свой страшный выбор — они вступили в ВСУ и направили оружие против тех, кому они когда-то улыбались с экрана. Но этот звёздный десант позабыл, что жизнь — не кино и второго дубля после неудачного отыгрыша в ней не бывает. И предсказуемым итогом для них стал не хеппи-энд, а бесславная гибель по преступному приказу марионеточных властей.

Был звездой «Ментовских войн», но погиб за Зеленского в 42 — Василий Кухарский

Василий Кухарский. Фото © Кадр из сериала «Пляж», режиссёр Дмитрий Пантелеев / Kino-teatr.ru

Одним из первых после начала СВО военную форму с жёлтой повязкой напялил украинский актёр Василий Кухарский. Почему он вдруг решил защищать киевский режим, одному лишь Богу известно, ибо на родине его таланты оказались никому не нужны. Всем, чего артист добился за годы творческой карьеры, он обязан России. Символично, что его самые первые роли были в картинах «Русское лекарство» и «Новый русский романс». На пике же славы уроженец Житомирской области играл в знаменитых «Ментовских войнах», «Возвращении Мухтара» и «Реквиеме для свидетеля».

Как бы то ни было, в 2022-м Кухарский добровольно отправился на фронт. А уже 7 декабря следующего года артист погиб. За несколько дней до смерти ему исполнилось 42 года.

Играл в кино военных, а потом сам сгинул на передке — Андрей Павленко

Андрей Павленко. Фото © Кадр из сериала «Ялта-45», режиссёр Тигран Кеосаян / Kino-teatr.ru

Почти одновременно с Кухарским — в начале декабря 2023 года — смерть на фронте нашёл его коллега по «Русскому лекарству» и «Возвращению Мухтара» Андрей Павленко. Он присоединился к ВСУ сразу после начала специальной военной операции. Точное место и обстоятельства гибели артиста публике раскрывать не стали. Известно лишь, что он был трижды контужен и ранен.

Андрей Павленко в ВСУ. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Andrew Pavlenko

За плечами Павленко десятки ролей в кино и сериалах, но широкую известность ему принесли именно российские проекты, особенно криминальные и военные. В них актёр играл оперов и алкоголиков, советских офицеров и полицаев, любовников и бизнесменов. Зрители ценили его за умение блестяще перевоплощаться в любых персонажей. Но, как только Павленко наяву примерил образ солдата ВСУ, он собственноручно подписал себе приговор.

Смешил россиян в КВН, а потом сыграл злую шутку сам с собой — Максим Нелипа

Максим Нелипа. Фото © Kino-teatr.ru

Ещё одним украинским артистом, которого жажда острых ощущений довела до бесславной гибели на фронте, оказался Максим Нелипа. Российскому зрителю он знаком как ветеран КВН и капитан киевской команды «Ковбои политеха», что несколько сезонов сражалась за чемпионство в «вышке» в конце 90-х. После карьеры в «Клубе весёлых и находчивых» Нелипа построил успешную карьеру на украинском ТВ, запустив популярное «Дизель-шоу».

В 2022-м Нелипа мог поступить как большинство коллег: или смотаться с Украины за границу, или продолжить рубить миллионы гривен на родине, отмазавшись от призыва за счёт медийности. Но комику захотелось поиграть в «настоящего мужика» — сначала он вступил в охрану стратегических объектов, а затем перешёл в военную разведку. Там он дослужился аж до комвзвода.

Максим Нелипа в ВСУ. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Максим Радуцкий

В мае 2025 года жена известного КВНщика, комика и ведущего сообщила о его гибели. При этом вдова взвыла, что якобы «так не должно было случиться». Интересно, какого же итога ожидала супруга человека, возжелавшего с оружием в руках пойти на русского брата?

Был ботаником в «Нюхаче», стал «двухсотым» на фронте — Алексей Хильский

Алексей Хильский. Фото © Кадр из сериала «Нюхач», режиссёр Артём Литвиненко / Kino-teatr.ru

Тяжёлое для ВСУ «контрнаступление» 2023-го не пережил и актёр Алексей Хильский. Фанаты «Нюхача» знают его по эпизодической роли Роберта — того самого парнишки в очках и белой рубашке. Также в его коллекции украинский ремейк «Ментовских войн» и сериал «Подкидыш».

Когда началась спецоперация, уроженец Днепродзержинска вдруг возомнил себя Джоном Рембо и добровольно подался в солдаты. А в августе 2023-го он погиб в возрасте 35 лет, получив смертельное ранение на передовой. Об этом сообщила супруга Хильского. За что и за кого перспективный артист отдал жизнь, история умалчивает.

Хильский в ВСУ. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Алексей Хильский

Стал дроноводом и погиб от российского беспилотника — Юрий Фелипенко

Уроженец Запорожья Юрий Фелипенко не сразу решился отправиться на фронт — он вступил в ВСУ лишь в 2023-м. Либо чуйка твердила нехорошее, либо сначала испугался, а потом поверил обещаниям Зеленского о предстоящем «контрнаступе» и решил запрыгнуть в последний вагон поезда «победителей».

Юрий Фелипенко. Фото © Кадр из сериала «Что делает твоя жена?», режиссёр Алексей Лисовец / Kino-teatr.ru

Как бы то ни было, актёр из всё того же «Возвращения Мухтара» не захотел рисковать жизнью на передке и стал оператором БПЛА в батальоне «Ахиллес». Но сюжетная линия его нового персонажа закончилась столь же предсказуемо, сколь опрометчиво началась. Летом 2025-го 32-летний Фелипенко погиб в зоне боевых действий.

«Ликвидирован в результате прилёта нашего дрона по командному пункту батальона в зоне проведения СВО под Купянском», — рассказал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Фелипенко в ВСУ. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / y.felipenko

Радовал нас в «Орле и решке», но предпочёл погибнуть за интересы Европы — Василий Хомко

Последней громкой потерей «звёздного десанта» стал украинский режиссёр Василий Хомко. Один из создателей популярного тревел-шоу «Орёл и решка» погиб на передке 2 октября в возрасте 45 лет. Он долго числился пропавшим без вести, но в начале декабря семье шоумена пришло извещение о смерти.

Василий Хомко. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / @spivakgalyna

Обстоятельства его ликвидации остаются тайной. Известно лишь, что доброволец присоединился к ВСУ в марте 2022 года, а в последнее время служил в Силах специальных операций.

Такова цена русофобского фанатизма и слепой ненависти... Их талант мог и дальше служить искусству, объединяющему народы, но вместо этого он был принесён в жертву чужим интересам и похоронен в сырой земле. Это урок для всех, кто задумывается о вступлении в ВСУ: война не щадит звёзд, она их безжалостно гасит.

