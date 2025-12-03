«Есть ради чего жить и воевать»: Отец погибшего в зоне СВО бойца отправился на передовую

Игорь Дорофеев, в конце 1980-х защищавший мирных жителей в Закавказье, 35 лет спустя проводил на фронт сына Ярослава, а после его гибели и сам отправился в зону СВО. Молодой боец погиб в октябре 2025 года от удара вражеского дрона, доставляя боеприпасы на Запорожском направлении.

«Ярик с детства был человеком для армии. Для меня он герой», — сказал отец в интервью RT, голос которого на мгновение прерывается. После гибели сына Игорь, помогавший добровольческому подразделению поставками, не смог остаться в тылу и занял место Ярослава в том же БАРСе.

Сейчас Дорофеев-старший спит на той же койке, где спал его сын, и верит, что у его рода будет продолжение — невеста Ярослава, военврач Ольга, ждёт ребёнка.

«Есть ради чего жить, есть ради чего воевать», — заключил он.

