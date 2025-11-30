«Каждый из них — мой сын»: Мама бойца Майорчика построила свою армию помощи СВО

Жительница посёлка Ставрово Ольга Майорова рассказала о своём сыне, который служит на фронте младшим сержантом, и своей волонтёрской деятельности. Мать военнослужащего с позывным Майорчик в беседе с Life.ru поделилась историей преобразования личной тревоги в активную помощь бойцам.

Мать Майорчика. Видео © Life.ru

После отправки сына в зону боевых действий женщина, несмотря на первоначальные переживания, нашла силы для поддержки других защитников. Она с гордостью демонстрирует награды сына, среди которых особое место занимает медаль Суворова. Свою миссию Ольга видит в помощи каждому солдату.

В настоящее время Ольга Майорова координирует работу народного полка Народного фронта в своём посёлке. Она объединила вокруг себя единомышленников, организовав системную поставку гуманитарной помощи на передовую. Для неё эта деятельность стала способом внести вклад в общее дело защиты страны, пока её сын выполняет боевые задачи.

«Каждый из них — мой сын! Мир нам нужен! Победа! Чтоб все вернулись домой в сохранности. Ждём. Так безумно всех ждём! Что ещё пожелать ребятам, которые воюют?! Чтобы вернулись домой к мамам, жёнам, детям. Ну а мамам?! Дождаться!» — говорит она.

Ранее Life.ru рассказывал, как мать без вести пропавшего российского солдата отправилась в прифронтовые зоны помогать местным жителям. Женщина даже смогла наладить сотрудничество с районной администрацией Токмака, которая теперь еженедельно поставляет хлеб для нуждающихся.