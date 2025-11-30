Новости СВО. ВС РФ штурмуют Свято-Покровское, в Гуляйполе окружены боевики ВСУ, Ермак меняет кабинет на окоп, 30 ноября Оглавление Курская область, 30 ноября Запорожская область, 30 ноября Донецкая Народная Республика, 30 ноября Отравление священника УПЦ на Украине Ермак идёт в ВСУ, чтобы спрятаться от суда Российские войска перекрывают дорогу в Северск и берут в плен «британские» подразделения в Красноармейске, бывший чиновник Зеленского нашёл способ не сесть в тюрьму — дайджест Life.ru. 29 ноября, 21:07 Армия России уничтожает позиции ВСУ в районе Великомихайловки. Обложка © РИА «Новости» / Станислав Красильников

Курская область, 30 ноября

Позиции ВСУ в районах Павловки и Рыжевки в очередной раз попали под удар артиллеристов и дроноводов группировки «Север». Эти населённые пункты находятся на границе с Курской областью. 225-й полк противника попытался начать наступление в Сумской области. Понеся потери, боевики вернулись на свои позиции.

На Сумщину Киев бросает дополнительные силы из-под Волчанска, сюда передислоцированы подразделения 4-го пограничного отряда.

Расчёт зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» группировки войск «Север» перехватил и уничтожил крылатую ракету боевиков ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

Запорожская область, 30 ноября

Канал «Архангел спецназа» сообщает о продвижении наших бойцов в Приморске и Степногорске. Личный состав противника на этом участке фронта практически отсутствует. Наступление наших войск сдерживают с помощью БПЛА. Авторы ресурса отмечают, что ВСУ создают новую линию обороны у Малокатериновки.

Продолжаются бои в районе Гуляйполя. Также столкновения с противником идут внутри города. Штурм идёт по трём направлениям, поэтому дорога для отступления у киевских формирований только одна.

— Выходить они могут только на запад в сторону Орехова. Но эта трасса тоже частично контролируется нашими операторами БПЛА. Ближе к Орехову мы освободили Малую Токмачку и зацепились за Новоданиловку, откуда наши дроны могут уже долетать до этой логистической нити, — рассказал военкор Павел Кукушкин.

Боевики отмечают, что в Гуляйполе были переброшены подразделения 225-го штурмового полка. Однако связи с ним нет, при этом у них приказ расстреливать тех, кто пытается выйти.

— Наши позиции, которые мы долго удерживали, находятся под огневым контролем почти со всех сторон, просачиваются малые штурмовые группы противника, отсутствует логистика, отсутствует обеспечение. Держим круговую оборону круглосуточно, потому что не знаем, близко враг или нет, — описал ситуацию в Гуляйполе боевик 102-й бригады ТрО ВСУ с позывным Кара.

Карта СВО на 30 ноября 2025 года. Продвижение дальневосточников севернее Гуляйполя. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Донецкая Народная Республика, 30 ноября

Военкор Тимофей Ермаков сообщает, что в ДНР заблокированы подразделения ВСУ, находящиеся в селе Софиевка. По его словам, сообщение также нарушено с соседним Торецким, так как мост через реку Казённый Торец находится под огневым контролем ВС РФ.

Южнее Северска российские войска зашли в Свято-Покровское. Этот населённый пункт находится на трассе, по которой идёт снабжение группировки ВСУ в Северске. Проблемой является то, что село находится на возвышенности, что замедляет его освобождение.

Врага добивают в Краноармейске (Покровске) и Димитрове (Мирнограде). В первом бои идут в восточной части и микрорайоне Динас. В Димитрове противник остаётся на юге города, а также микрорайонах Восточный и Западный. Спасением для боевиков здесь является плен. Из показаний одного сдавшегося стало известно, что Киев перебросил сюда подразделения, прошедшие обучение у инструкторов из Великобритании.

— Проходил обучение на полигоне в Ровненской области. Были британцы, учили тактике, медицине, стрелять, гранаты кидать. Нас называли сбродом, — пожаловался находящийся в плену Николай Верховец.

Отравление священника УПЦ на Украине

Находящийся на Украине под следствием митрополит Черкасский и Каневский Феодосий (Снигирёв) канонической православной церкви госпитализирован в критическом состоянии. По предварительной информации, священнослужитель мог быть отравлен тяжёлыми металлами. Проведённые анализы показали, что у него некоторые показатели превышены в 10–15 раз от нормы.

Митрополит Феодосий в 2023 году оказался под домашним арестом. Позже меру смягчили только до ночного домашнего ареста. В 2024 году украинский суд вернул круглосуточный арест. Священника обвиняют в оправдании действий России.

Ермак идёт в ВСУ, чтобы спрятаться от суда

Уже бывший глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выразил желание поступить на службу в украинскую армию. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая считает, что таким образом чиновник хочет избежать уголовного преследования.

— Если Ермак «идёт на фронт», то это может быть способ избежать уголовной ответственности <...> Или это эмоциональный благородный порыв? Хотелось бы, — написала нардеп Безуглая в своих социальных сетях.

Пока Ермак на свободе и не в войсках. В своих публичных заявлениях он продолжает выражать верность Владимиру Зеленскому.

— Он был моим другом до этой работы и останется им после, — заявил Ермак в беседе с Financial Times.

При этом в заслугу себе он ставит то, что на переговорах с США в Женеве ему удалось добиться редактирования мирного договора, состоявшего из 28 пунктов. По его словам, глава киевского режима в любом случае не подпишет невыгодный Украине документ.

