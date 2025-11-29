Новости СВО. Армия России штурмует Гуляйполе, зачищает Красноармейск, Зеленский уволил Ермака, США готовы признать Крым российским, 29 ноября
Оглавление
Киев пытается стабилизировать ситуацию в Запорожской области и ДНР, Зеленский зачищает ближний круг из-за коррупции, Стив Уиткофф едет в Москву с предложением по границам — дайджест Life.ru.
Армия России расширяет позиции в Запорожской области. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Курская область, 29 ноября
У Курской области боевики ВСУ продолжают нести потери. По позициям противника работали артиллеристы и дроноводы группировки «Север». Суточные потери украинских формирований, находящихся на Сумщине, превысили 130 человек. Пополнился список разбитой техники. Например, уничтожены САУ 2С1 «Гвоздика» и гаубица М114.
Противник попытался наступать у села Варачино, но успеха не имел. В свою очередь, продвижение ВС РФ на пяти участках.
Запорожская область, 29 ноября
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая подтвердила, что российские войска зашли в Гуляйполе. Офицер ВСУ с позывным Алекс утверждает, что ситуация для Украины на этом участке фронта стабилизировалась, однако у украинских формирований большие проблемы.
— Действительно новоприбывшим подразделениям удалось сбить или даже остановить наступательный темп противника, подавив возможности развивать успех. Однако на оперативном масштабе этого направления всё равно остаются проблемы в связи с захватом противником Ровнополья — господствующей высоты на местности, из-за которой возможно с фланга создавать проблемы тыловым районам наших подразделений, — пишет Алекс.
Спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин отрицает такую информацию и говорит лишь о боях на подступах.
— Наши военнослужащие блокируют противника, удерживая позиции возле города. Оперативное построение создано таким образом, что ему будет непросто войти в этот населённый пункт, — говорит Волошин.
В подтверждение, что у Киева в Гуляйполе всё нормально, появились соответствующие видео, однако даже на Украине к ним появились вопросы.
— Сегодня военные стратеги Зеленского выбросили антикриз по Гуляйполю. Якобы они там «наводят порядок». Но выяснилось, что это кадры старые. Из Тёткина (Курской области). И даже украинские околовоенные ресурсы в недоумении задаются вопросом: нам что, и дальше верить только официальной информации? — прокомментировал кадры военный блогер Юрий Подоляка.
Ударная работа специалистов систем БПЛА в зоне СВО. Видео © Telegram / mod_russia
Донецкая Народная Республика, 29 ноября
По предварительным данным, в ДНР освобождено село Шахово. Оно находится вблизи Красноармейска (Покровска). Сейчас ВС РФ наступают на Новое Шахово и Софиевку. В самом Красноармейске бои переходят в завершающую стадию.
— Присутствие противника в Покровске минимально, однако спецподразделения украинских формирований проводят самоубийственные рейды на его окраинах. И всё это исключительно ради демонстрации картинки, уже даже не флагов, — отмечает канал «Рыбарь».
Всё больше всплывает свидетельств убийства мирного населения боевиками ВСУ. Военный корреспондент Александр Коц опубликовал рассказ мужчины, получившего ранение.
— Заходя в подвал, услышал, как дрон зависает надо мной. Я показываю ему, мол, военных нет. А потом смотрю, что-то от него отделилось. Я с перепугу отскочил, и он меня где-то за ногу ударил. Ваш медик сказал, что специально под мою рану закажет медикаменты. Говорит, через 2–3 дня зайдёт, — сообщил житель Красноармейска.
Под Константиновкой ликвидирован один из тех, кто убивал мирных жителей Донбасса с 2014 года. Военкор Евгений Поддубный заявил об уничтожении Романа Журавеля, воевавшего в бригаде «Азов»*.
— В боевых действиях Журавель принимал участие с 2014 года. Был причастен к множеству преступлений против мирного населения Донбасса. Сообщается, что возмездие настигло боевика в районе Клепан-Быкского водохранилища на Константиновском направлении, — пишет Поддубный.
Карта СВО на 29 ноября 2025 года. Армия России освободила Шахово у Красноармейска. Фото © divgen
Отставка Ермака: удар по переговорам Украины
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подал заявление об отставке. Случилось это на фоне коррупционных скандалов. В разговорах казнокрадов он фигурирует как Али-Баба. До обращения к Владимиру Зеленскому, который уже подписал указ об увольнении, у Андрея Ермака прошили обыски. К нему пришли детективы Национального антикоррупционного бюро Украины.
— Я хочу, чтобы ни у кого не было никаких вопросов к Украине. Поэтому сегодня принимаю следующие внутренние решения. Первое. Состоится перезагрузка Офиса президента Украины. Руководитель офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке, — заявил главарь киевского режима Зеленский в своём обращении.
Reuters отмечает, что отставка Ермака могла бы усилить поддержку лично Зеленского, но одновременно с этим на него бы упала коррупционная тень. При этом уход главы Офиса президента может ударить по Украине в вопросе урегулирования вооружённого конфликта.
— Зеленский может работать без Ермака, но на практике это тяжело. Ермак является внутренним политическим координатором. Он также контролирует доступ к Зеленскому, — пишет The Guardian.
Мирный план США: Крым признают российским, но Украине оставят путь в НАТО
Вашингтонская администрация готова признать Крым, Донбасс и Новороссию частью Российской Федерации. Об этом сообщают источники The Telegraph. Авторы издания утверждают, что этот вопрос будет обсуждаться на переговорах президента Владимира Путина и спецпредставителя Дональда Трампа Стива Уиткоффа.
— Становится всё более очевидным, что американцев не волнует позиция Европы. Они говорят, что европейцы могут делать всё, что хотят, — рассказал один из собеседников The Telegraph.
Пункт признания новых регионов является одним из ключевых в мирном соглашении. При этом из договора убран пункт о невозможности вступления Украины в ЕС и НАТО.
— США и Украина подготовили новый рабочий документ. Из этого нового плана были исключены все пункты, касающиеся Европейского союза. Также были исключены все пункты, касающиеся НАТО. Теперь США, конечно, необходимо обсудить эти идеи с Россией, — заявил глава Евросовета Антониу Кошта в интервью немецкой газете Handelsblatt.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Москва получила параметры мирного договора и теперь предстоит его обсуждение. Москва исходит из того, что в настоящее время ведёт переговоры по Украине только с США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
* Организация признана террористической и запрещена в РФ.