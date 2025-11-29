Новости СВО. Армия России штурмует Гуляйполе, зачищает Красноармейск, Зеленский уволил Ермака, США готовы признать Крым российским, 29 ноября Оглавление Курская область, 29 ноября Запорожская область, 29 ноября Донецкая Народная Республика, 29 ноября Отставка Ермака: удар по переговорам Украины Мирный план США: Крым признают российским, но Украине оставят путь в НАТО Киев пытается стабилизировать ситуацию в Запорожской области и ДНР, Зеленский зачищает ближний круг из-за коррупции, Стив Уиткофф едет в Москву с предложением по границам — дайджест Life.ru. 28 ноября, 21:07 Армия России расширяет позиции в Запорожской области. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Курская область, 29 ноября

У Курской области боевики ВСУ продолжают нести потери. По позициям противника работали артиллеристы и дроноводы группировки «Север». Суточные потери украинских формирований, находящихся на Сумщине, превысили 130 человек. Пополнился список разбитой техники. Например, уничтожены САУ 2С1 «Гвоздика» и гаубица М114.

Противник попытался наступать у села Варачино, но успеха не имел. В свою очередь, продвижение ВС РФ на пяти участках.

Запорожская область, 29 ноября

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая подтвердила, что российские войска зашли в Гуляйполе. Офицер ВСУ с позывным Алекс утверждает, что ситуация для Украины на этом участке фронта стабилизировалась, однако у украинских формирований большие проблемы.

— Действительно новоприбывшим подразделениям удалось сбить или даже остановить наступательный темп противника, подавив возможности развивать успех. Однако на оперативном масштабе этого направления всё равно остаются проблемы в связи с захватом противником Ровнополья — господствующей высоты на местности, из-за которой возможно с фланга создавать проблемы тыловым районам наших подразделений, — пишет Алекс.

Спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин отрицает такую информацию и говорит лишь о боях на подступах.

— Наши военнослужащие блокируют противника, удерживая позиции возле города. Оперативное построение создано таким образом, что ему будет непросто войти в этот населённый пункт, — говорит Волошин.

В подтверждение, что у Киева в Гуляйполе всё нормально, появились соответствующие видео, однако даже на Украине к ним появились вопросы.

— Сегодня военные стратеги Зеленского выбросили антикриз по Гуляйполю. Якобы они там «наводят порядок». Но выяснилось, что это кадры старые. Из Тёткина (Курской области). И даже украинские околовоенные ресурсы в недоумении задаются вопросом: нам что, и дальше верить только официальной информации? — прокомментировал кадры военный блогер Юрий Подоляка.

Ударная работа специалистов систем БПЛА в зоне СВО. Видео © Telegram / mod_russia

Донецкая Народная Республика, 29 ноября

По предварительным данным, в ДНР освобождено село Шахово. Оно находится вблизи Красноармейска (Покровска). Сейчас ВС РФ наступают на Новое Шахово и Софиевку. В самом Красноармейске бои переходят в завершающую стадию.

— Присутствие противника в Покровске минимально, однако спецподразделения украинских формирований проводят самоубийственные рейды на его окраинах. И всё это исключительно ради демонстрации картинки, уже даже не флагов, — отмечает канал «Рыбарь».

Всё больше всплывает свидетельств убийства мирного населения боевиками ВСУ. Военный корреспондент Александр Коц опубликовал рассказ мужчины, получившего ранение.

— Заходя в подвал, услышал, как дрон зависает надо мной. Я показываю ему, мол, военных нет. А потом смотрю, что-то от него отделилось. Я с перепугу отскочил, и он меня где-то за ногу ударил. Ваш медик сказал, что специально под мою рану закажет медикаменты. Говорит, через 2–3 дня зайдёт, — сообщил житель Красноармейска.

Под Константиновкой ликвидирован один из тех, кто убивал мирных жителей Донбасса с 2014 года. Военкор Евгений Поддубный заявил об уничтожении Романа Журавеля, воевавшего в бригаде «Азов»*.

— В боевых действиях Журавель принимал участие с 2014 года. Был причастен к множеству преступлений против мирного населения Донбасса. Сообщается, что возмездие настигло боевика в районе Клепан-Быкского водохранилища на Константиновском направлении, — пишет Поддубный.

Карта СВО на 29 ноября 2025 года. Армия России освободила Шахово у Красноармейска. Фото © divgen

Отставка Ермака: удар по переговорам Украины

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подал заявление об отставке. Случилось это на фоне коррупционных скандалов. В разговорах казнокрадов он фигурирует как Али-Баба. До обращения к Владимиру Зеленскому, который уже подписал указ об увольнении, у Андрея Ермака прошили обыски. К нему пришли детективы Национального антикоррупционного бюро Украины.

— Я хочу, чтобы ни у кого не было никаких вопросов к Украине. Поэтому сегодня принимаю следующие внутренние решения. Первое. Состоится перезагрузка Офиса президента Украины. Руководитель офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке, — заявил главарь киевского режима Зеленский в своём обращении.

Reuters отмечает, что отставка Ермака могла бы усилить поддержку лично Зеленского, но одновременно с этим на него бы упала коррупционная тень. При этом уход главы Офиса президента может ударить по Украине в вопросе урегулирования вооружённого конфликта.

— Зеленский может работать без Ермака, но на практике это тяжело. Ермак является внутренним политическим координатором. Он также контролирует доступ к Зеленскому, — пишет The Guardian.

Мирный план США: Крым признают российским, но Украине оставят путь в НАТО

Вашингтонская администрация готова признать Крым, Донбасс и Новороссию частью Российской Федерации. Об этом сообщают источники The Telegraph. Авторы издания утверждают, что этот вопрос будет обсуждаться на переговорах президента Владимира Путина и спецпредставителя Дональда Трампа Стива Уиткоффа.

— Становится всё более очевидным, что американцев не волнует позиция Европы. Они говорят, что европейцы могут делать всё, что хотят, — рассказал один из собеседников The Telegraph.

Пункт признания новых регионов является одним из ключевых в мирном соглашении. При этом из договора убран пункт о невозможности вступления Украины в ЕС и НАТО.

— США и Украина подготовили новый рабочий документ. Из этого нового плана были исключены все пункты, касающиеся Европейского союза. Также были исключены все пункты, касающиеся НАТО. Теперь США, конечно, необходимо обсудить эти идеи с Россией, — заявил глава Евросовета Антониу Кошта в интервью немецкой газете Handelsblatt.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Москва получила параметры мирного договора и теперь предстоит его обсуждение. Москва исходит из того, что в настоящее время ведёт переговоры по Украине только с США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

* Организация признана террористической и запрещена в РФ.

Авторы Даниил Черных