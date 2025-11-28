Новости СВО. Окружение Красноармейска, штурмовики наступают у Северска, Васюковка пала, США и РФ договариваются без Европы, 28 ноября Оглавление Курская область, 28 ноября Донецкая Народная Республика, 28 ноября Почему Зеленский не может подписать мирный договор: истекли полномочия Переговоры по Украине: США и Россия договариваются, Европу убрали Тактический успех ВС РФ в Димитрове, ВСУ теряют позиции в ДНР, Путин рассказал о судьбе украинских подразделений, если они не выйдут из Донбасса, Европе нет места за столом переговоров — дайджест Life.ru. 27 ноября, 21:07 Армия России окружает Красноармейск. Обложка © ТАСС / Александр Река

Курская область, 28 ноября

Ещё свыше 100 украинских боевиков уничтожено в Сумской области. Часть из них рядом с Курской. В сёлах Рыжевка и Павловка, находящихся у границы, артиллеристы и дроноводы отработали по позициям ВСУ. В районе Алексеевки и Андреевки разбиты боевые группы 71-й егерской бригады и 225-го штурмового полка.

Донецкая Народная Республика, 28 ноября

Президент Владимир Путин подтвердил, что в Красноармейске (Покровске) и Димитрове (Мирнограде) украинские подразделения находятся в окружении. Военный корреспондент Павел Кукушкин отмечает, что с каждым днём личный состав противника в этих городах уменьшается.

— Выйти у них уже нет возможности, несмотря на то что Сырский заявляет о попытках пробить коридор с севера от Доброполья через Родинское и Шахово. Ничего там у них не получается. Бойцы наших 2-й и 51-й армий группировки «Центр» надёжно держат свои позиции. Более того, наши штурмовики продвигаются от Родинского в сторону Белицкого и от Шахово в сторону Софиевки, — рассказал он.

Больше 1,5 тысячи домов заняли наши войска в Северске. Об этом сообщил Владимир Путин. По предварительной информации, бои идут в центре города и у железнодорожного вокзала. В 13 километрах от Северска освобождена Васюковка.

— Этот город уже поджимают с трёх сторон, пытаясь взять его в оперативное окружение. Освобождение Северска позволит ликвидировать крупнейший укрепрайон ВСУ на северо-востоке ДНР и взять под контроль границу с соседней ЛНР, — пишет военкор Александр Коц.

Карта СВО на 28 ноября 2025 года. Армия России выбила ВСУ из Васюковки. Фото © Telegram / divgen

Почему Зеленский не может подписать мирный договор: истекли полномочия

Президент России Владимир Путин заявил, что юридически договориться с Украиной сейчас невозможно. Дело в том, что Владимир Зеленский не имеет право ставить подпись под мирным соглашением, так как его полномочия истекли в мае 2024 года.

— В соответствии с Конституцией Украины президент Украины даже в условиях военного положения не имеет права на продление своих полномочий. На продление полномочий имеют право только представительные органы власти, только Рада, то есть парламент страны. А у президента только пять лет срок. Все, больше ничего. Дальше его полномочия передаются представителю Рады, — заявил глава государства.

Украинские власти и лично Владимир Зеленский не проводят выборы, ссылаясь на военное положение. Владимир Путин напомнил, что даже с учётом боевых действий у граждан России была возможность принять участие в голосованиях.

— Россия-то тоже находится в состоянии вооружённого конфликта с той же Украиной. Но мы же провели выборы — и президентские выборы, и совсем недавно выборы в муниципальные и региональные органы власти, — отметил российский лидер.

Экипаж танка группировки «Север» уничтожил позицию боевиков ВСУ в районе Волчанска Харьковской области. Видео © Telegram / mod_russia

Переговоры по Украине: США и Россия договариваются, Европу убрали

Администрация США продолжает продвигать мирный план по Украине. Министр армии США Дэниел Дрисколл отправляется на переговоры в Киев, а в Москве состоится встреча президента России со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

В свою очередь замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Европы не должно быть за столом переговоров по Украине. В этом вопросе он сослался на предыдущий опыт. По словам дипломата, Европа обманула экс-президента Украины Виктора Януковича, став гарантом между ним и оппозицией, а после были Минские соглашения.

— Минские соглашения. Главными гарантами Минских соглашений были Франция и Германия. <…> Но ЕС сделал всё, чтобы не допустить реализации. Не просто мешал их реализации, а сделал всё, чтобы не допустить, — напомнил Грушко.

Европа в данный момент пытается всеми силами исключить территориальный вопрос из мирных соглашений, продолжая утверждать о необходимости сохранения границ.

— Войска Украины уйдут из занимаемых ими территорий — вот тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут — мы добьёмся этого вооружённым путём, вот и всё, — сказал Владимир Путин.

Как раз выход украинских вооружённых формирований с территории Донбасса и является спорным моментом в переговорах. Киевский режим при поддержке стран ЕС настаивает на том, что такой пункт должен быть исключён из соглашения, Москва, опираясь на то, что вся территория бывших Донецкой и Луганских областей является российской, говорит о необходимости ухода ВСУ.

