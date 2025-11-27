Новости СВО. Прорыв в центре Северска, морпехи ВСУ в Красноармейске попали в котёл, в НАТО назвали срок окончания конфликта на Украине, 27 ноября Оглавление Курская область, 27 ноября Донецкая Народная Республика, 27 ноября Скандал с бронежилетами: Умеров допрошен в НАБУ Мирные переговоры: Рютте назвал сроки, Трамп давит на Зеленского ВСУ теряют позиции на севере ДНР и в покровско-мирноградской агломерации, экс-министр обороны Украины даёт показания на друзей Зеленского, Трамп готовит переговоры с Путиным в обход Киева — дайджест Life.ru. 26 ноября, 21:07 Армия России штурмует позиции ВСУ в Северске. Обложка © ТАСС / Александр Река

Курская область, 27 ноября

В районе Искрисковщины ВСУ в очередной раз понесли потери. По позициям противника, находящегося вблизи Курской области, отработали артиллеристы группировки «Север». Боевые группы 158-й бригады и 225-го полка разбиты у Андреевки.

В Сумскую область Киев перебросил 145-й отдельный ремонтно-восстановительный полк. Он должен обслуживать маршруты противника.

Только за одни сутки враг потерял в Сумской области свыше 110 человек и несколько единиц техники, в том числе гаубицу М101. Это орудие времён Второй мировой войны, но в своё время Украина получала его из Литвы.

Донецкая Народная Республика, 27 ноября

Экипажи многоцелевых сверхманевренных истребителей Су-35с несут боевое дежурство в зоне СВО. Видео © Telegram / Минобороны России

В ДНР продолжаются бои за Красноармейск (Покровск). Здесь штурмовики наступают в микрорайонах Центральный и Динас. Также продолжается зачистка села Ровное. На этом участке фронта боевики ВСУ сдаются в плен.

— Мы сидели в лёжке. Нас зашло тогда шесть человек. Когда нас брали, двое ещё были на связи. Остальные уже на связи не были, пропали. Я так понимаю, они уже 200-е. Много пропало без вести, — рассказал о своём пути в плен военнослужащий 38-й бригады морской пехоты Павел Головчак.

Карта СВО на 27 ноября 2025 года. Армия России корректирует позиции западнее Красноармейска. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Также идёт операция по освобождению Димитрова (Мирнограда). Здесь столкновения с противником фиксируют в микрорайонах Восточный, Западный и на юге города.

Продвигаются подразделения ВС РФ и в Северске. По предварительной информации, передовые группы уже есть в центральной части города и у железнодорожного вокзала. С северной части под контроль переходит частный сектор. Одновременно с этим наносятся удары по единственному маршруту в Северск. Дорога идёт из Славянска через Рай-Александровку.

Скандал с бронежилетами: Умеров допрошен в НАБУ

Бывший министр обороны, а ныне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров был допрошен детективами Национального антикоррупционного бюро. Пока он свидетель по делу Миндича.

— Рустем Умеров был вызван в НАБУ в статусе свидетеля для дачи показаний в уголовном производстве, открытом по факту вмешательства в деятельность государственного деятеля. Разговор был конструктивным. Рустем Умеров ответил на все вопросы следствия в рамках процессуального законодательства, — рассказали в пресс-службе СНБО.

Рустем Умеров. Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Ранее стало известно, что бизнесмен и друг Владимира Зеленского Тимур Миндич уговорил Умерова закупить некачественные бронежилеты. Контракт на сумму 5,2 миллиона долларов был заключён в январе 2025 года.

Мирные переговоры: Рютте назвал сроки, Трамп давит на Зеленского

Издание New York Post обратило внимание на расписание и заявления президента США Дональда Трампа. Он требовал от Владимира Зеленского подписать мирные соглашения до 27 ноября. Этого не случится. Что действительно может произойти, так это встреча американского лидера с президентом России Владимиром Путиным. Журналисты NYP общались с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком, когда появились сообщения о возможных переговорах глав России и США.

Дональд Трамп ждёт 27 ноября ответ от главы киевского режима Зеленского. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

— Когда он прочитал всё сообщение, Ермак поник, по-видимому опустошённый новостью. Когда его попросили отреагировать, Ермак попросил связаться с ним через 24 часа, чтобы он мог оценить новую действительность, — сказано в материале.

Тем не менее уже появляются прогнозы, когда между Москвой и Киевом будет заключено соглашение и боевые действия прекратятся.

— Всегда трудно предсказать, но я искренне надеюсь, что мир наступит скоро. Конечно, после женевских переговоров потребуется провести ещё несколько встреч и отдельные обсуждения с ЕС и НАТО. Мы ещё не дошли до этого, — сказал в беседе с El País генсек НАТО Марк Рютте.

По его словам, прекращение огня возможно до конца года. Пока же перспектива выглядит туманной, так как Украина ещё не согласна передавать территории и сокращать численность вооружённых формирований, а для России этот вопрос стоит остро.

Авторы Даниил Черных