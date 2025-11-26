Новости СВО. ВС РФ штурмуют Константиновку, берут в клещи Северск, Макрон подтвердил отправку войск, тайные переговоры Москвы и Киева, 26 ноября Оглавление Курская область, 26 ноября Донецкая Народная Республика, 26 ноября Макрон и войска на Украине: последние заявления и реакция России Переговоры Россия – Украина: детали встречи в Абу-Даби ВСУ теряют позиции под Константиновкой, раненные в Красноармейске боевики ищут лечение у Армии РФ, Россия и Украина согласовывают мирный план — дайджест Life.ru. 25 ноября, 21:07 Армия России выбивает ВСУ из Димитрова. Обложка © ТАСС / Александр Река

Курская область, 26 ноября

У границы Курской области появились депортированные из Польши украинцы. Их зачислили в 80-ю бригаду ВСУ. Дислоцируется это подразделение в Садках. Вероятно, их постигнет судьба, аналогичная той, что была у штурмовиков 158-й и 71-й егерской бригад. Боевики были уничтожены у Андреевки и Варачина.

Очередные потери Киев понёс у Рыжёвки. Личный состав ВСУ сократился из-за работы артиллеристов группировки «Север».

Подразделения беспилотных систем группировки войск «Север» уничтожили квадрокоптер ВСУ в Сумской области. Видео © Telegram / Минобороны России

Донецкая Народная Республика, 26 ноября

Министерство обороны подтвердило освобождение Иванополья. Этот населённый пункт находится вблизи Константиновки. В ней уже работают российские штурмовики.

— Группировка «Юг», окончательно добив группировку противника южнее Клебан-Быкского водохранилища, начинает борьбу за этот город. Он уже под огневым контролем Российской армии. Константиновка — южный бастион крупнейшего укрепрайона ВСУ в Донбассе, проходящего по линии Константиновка – Дружковка – Краматорск – Славянск, — пишет военный корреспондент Александр Коц.

Продолжаются бои за Северск. Город постепенно окружается нашими подразделениями. Позиции боевиков уничтожаются.

— В Северске вэсэушники тоже близки к котлу. Зачистив Звановку, мы подошли к южным окраинам города и вошли в город с северо-востока. В районе Платоновки и Ямполя мы перекрыли трассу в сторону Лимана и дальше на Изюм. Единственная пока возможность у гарнизона противника в Северске — это выход по трассе на запад через Резниковку, — рассказал военкор Павел Кукушкин.

В Красноармейске (Покровске) и Димитрове (Мирнограде) идёт зачистка. В последнем ВСУ выбивают из микрорайонов Восточный, Западный и южной части города. В Красноармейске продолжается сдача в плен тех украинцев, которые решили сложить оружие на фоне бездействия командования.

— Ситуация кошмарная, всё отсутствует: нет ни провизии, ни БК, ничего. Очень много погибло, много 300-х, много сдаются в плен, вывозят раненых уже русские, русские солдаты вывозят. Я думаю, даже если бы могли, то желание навряд ли у них такое есть, у ВСУ, — описал положение украинских подразделений сдавшийся Артём Кондыбко.

Карта СВО на 26 ноября 2025 года. Армия России окружает Северск. Фото © DIVGEN 🚩 Карта СВО

Макрон и войска на Украине: последние заявления и реакция России

Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил, что европейские страны готовы разместить свои войска на Украине. Но сделано это будет только после того, как будет достигнут мир.

— Мы никогда не планировали размещение в зоне фронта, поскольку это не наша задача, — заявил он в эфире радиостанции RTL.

Среди тех государств, которые хотят отправить военных на подконтрольную Киеву территорию, Макрон кроме своих солдат и офицеров назвал британских и турецких. По его словам, рассматривается вопрос переброски их в Киев и Одессу. Он утверждает, что европейский контингент нужен для обеспечения безопасности. Москва уже дала понять, что задумка Парижа ей не нравится.

— Мечты Макрона направить французские войска в Киев и Одессу ничего общего с мирным урегулированием не имеют, — сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Кремль уже не раз объяснял, что европейские войска на Украине являются «красной линией» и в случае мирного урегулирования их присутствие там не нужно.

Переговоры Россия – Украина: детали встречи в Абу-Даби

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что российская и украинская делегации встретились в ОАЭ. Встреча не была запланирована, но в итоге на ней прорабатывают условия мирного соглашения.

— За последнюю неделю США добились огромного прогресса на пути к мирному соглашению, усадив за стол переговоров Украину и Россию. Есть несколько деликатных, но не непреодолимых деталей, которые необходимо урегулировать и которые потребуют дальнейших переговоров между Украиной, Россией и Соединёнными Штатами, — рассказала Ливитт.

Европа в этот же момент отказалась от своего плана и взяла за основу документ Трампа. Однако премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что мирные условия должны быть пересмотрены. Кроме того, соглашение должно быть одобрено всеми странами НАТО, так как оно затрагивает их интересы.

Авторы Даниил Черных