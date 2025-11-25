Новости СВО. Армия России окружает Гуляйполе и взяла Затишье, ВСУ сдаются в Красноармейске, мирный план Трампа тает на глазах, 25 ноября Оглавление Курская область, 25 ноября Запорожская область, 25 ноября Донецкая Народная Республика, 25 ноября Мирный план Трампа по Украине: что изменилось и почему его сократили Армия России рвётся к Запорожью, Киев оставил без еды и воды свои войска в ДНР, мирный план Трампа переписан, а европейские производители оружия теряют деньги — дайджест Life.ru. 24 ноября, 21:07 Армия России окружает Гуляйполе и пробивается к Запорожью. Обложка © ТАСС / Александр Река

Курская область, 25 ноября

Потери Киева вблизи границы Курской области продолжают расти. Противник из-за огня артиллерии группировки «Север» понёс потери у Павловки. В районе Алексеевки штурмовики 71-й егерской бригады ВСУ попытались начать контрнаступление, но часть группы была уничтожена. Также ликвидирована часть личного состава 158-й бригады. По их позициям ударили «Солнцепёки», военные лётчики и артиллеристы.

Запорожская область, 25 ноября

Армия России освободила село Затишье. Оно находится в нескольких километрах от Гуляйполя.

— В настоящий момент противник спешно выстраивает оборону этого райцентра по реке Гайчур, уже в ближайшие дни начнутся бои за город, — пишет военный корреспондент Александр Коц.

По предварительным данным, российские штурмовики уже зашли в Гуляйполе. Войска наступают в жилой застройке с севера, востока и юга. Военный блогер Юрий Подоляка сообщает, что подразделения смогли закрепиться на окраинах города. Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин отмечает, что ВСУ перерезают пути снабжения здесь.

— Дороги на северо-запад и запад из Гуляйполя активно обрабатываются FPV-дронами, противник там несёт ежедневные существенные потери в автотранспорте. В случае полного отхода за реку Гайчур Гуляйполе противнику придётся через некоторое время оставить, — считает он.

Карта СВО на 25 ноября 2025 года. В ходе освобождения Затишья штурмовые группы заняли промзону западнее населённого пункта. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Донецкая Народная Республика, 25 ноября

Российские войска полностью выбили вооружённые формирования Украины из микрорайонов Горняк и Шахтёрский в Красноармейске (Покровске). В этом городе противник продолжает сдаваться в плен, так как киевское командование их бросило.

— Я сидел на позиции полтора месяца. Снабжение раз в неделю сбросят. Там печенье, вода. Бегаешь, ищешь по полям грибы. Неделя, вторая, третья, четвёртая. Надоело. На командование выходишь, говоришь — смена какая-то, ротация или вывод. В ответ: «Ничего не знаю». Мы плюнули, самовольно покинули место дислокации, — рассказал сдавшийся военнослужащий Николай Бабчук.

Спасти своих боевиков Киев пытается, но успехов не имеет. Попытки выбить наши войска с занимаемых позиций оборачиваются обратным. Канал «Архангел спецназа» утверждает, что российские «штурма» зашли в Новоподгородное и заняли окраину населённого пункта.

После освобождения Петровского подразделения ВС РФ продвигаются к Рай-Александровке, Славянску и Краматорску. Одновременно с этим идёт операция по освобождению Северска. Российские войска наступают на Свято-Покровское. Через этот населённый пункт проходит единственная дорога снабжения группировки противника в Северске.

В планомерном продвижении и зачистке городских кварталов Красноармейска штурмовикам помогают операторы ударных беспилотных летательных аппаратов, которые уничтожают огневые точки, транспорт и оборудование связи украинских боевиков. Видео © Telegram / Минобороны России

Мирный план Трампа по Украине: что изменилось и почему его сократили

Financial Times сообщает, что мирный план Трампа после Женевской конференции сократился с 28 до 19 пунктов. По данным Bloomberg, убрано упоминание российских замороженных активов, которые должны были пойти на восстановление Украины.

— Часть пунктов была изъята, часть — изменена. Ни одно замечание украинской стороны не осталось без реакции, — утверждает советник главы Офиса президента Украины Александр Бевз.

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом также коснулся мирного плана.

— Проведён обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, в том числе в контексте американских предложений по мирному урегулированию. Владимир Путин отметил, что эти предложения в том варианте, с которым мы ознакомились, идут в русле обсуждений на российско-американской встрече в верхах на Аляске и в принципе могут быть положены в основу окончательного мирного урегулирования, — сообщили в Кремле.

Помощник главы государства Юрий Ушаков прокомментировал европейский план. По его словам, России он не подходит. Учитывая, что за основу для начала мирного процесса могла быть взята идея Трампа, то стороны опять зашли в тупик.

— Плана из 28 пунктов в том виде, в котором его все видели, больше не существует, — заявил всё тот же Бевз.

Мирным переговорам могут помешать и европейские оборонные компании. The Wall Street Journal обращает внимание на стоимость бумаг Rheinmetall. За несколько дней они потеряли 14% в своей стоимости, что в денежном эквиваленте — почти 200 евро. По данным на ноябрь 2025 года, в обращении было 45 миллионов акций этой компании. А среди акционеров, например, Bank of America Corporation, BlackRock, The Capital Group Companies. Это всё американские компании.

Авторы Даниил Черных