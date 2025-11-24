Новости СВО. Прорыв на Днепре, освобождены Тихое и Отрадное, ВС РФ зашли в Гуляйполе, Европа пытается похоронить план Трампа, 24 ноября Оглавление Курская область, 24 ноября Днепропетровская область, 24 ноября Запорожская область, 24 ноября Донецкая Народная Республика, 24 ноября Мирный план Трампа: Европа требует пересмотра условий для Украины Дугин предсказал ликвидацию Украины в течение двух лет Российские войска продвигаются в Днепропетровской и Запорожской областях, Степногорск блокирован, ЕС пытается сорвать мирные инициативы США, Дугин назвал сроки окончания СВО — дайджест Life.ru. 23 ноября, 21:07 Армия России зашла в Гуляйполе. Обложка © РИА «Новости» / Сергей Бобылев

Курская область, 24 ноября

Армия России продвигается в Сумской области, пока Киев теряет личный состав и технику вблизи Курской. Артиллеристы и дроноводы группировки «Север» нанесли удары по подразделениям ВСУ у Искрисковщины и Рыжевки. В районах Алексеевки и Варачина противник попытался наступать, но в итоге боевики 71-й егерской бригады вернулись на исходные позиции.

В борьбу с украинскими формированиями вступил мороз и снег. Противодронные сети, призванные защитить пути снабжения, начали замерзать и обрушиваться. В итоге конструкции затрудняют логистику ВСУ.

Днепропетровская область, 24 ноября

Сразу два населённых пункта освобождено в Днепропетровской области. Подразделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток» водрузили флаги России над сёлами Тихое и Отрадное. Военный корреспондент Александр Коц отмечает, что Тихое находится в семи километрах от Покровского. В свою очередь, от Отрадного до Покровского десять километров.

— Последний отвечает за логистику ВСУ на востоке области. Его освобождение больно ударит по возможностям Украины перебрасывать войска, — считает военкор.

Жители Синельниковского района Днепропетровской области, как раз там, где и наступают ВС РФ, сообщают, что у них заработало российское телевидение. Им доступно несколько каналов, в том числе детские.

Штурмовики «Востока» освободили Тихое и Отрадное. Видео © Telegram / Минобороны России

Запорожская область, 24 ноября

По предварительным данным, ВС РФ зашли в Гуляйполе. Наступление идёт с севера и юго-востока. Поступают сообщения, что штурмовики заняли часть домов на окраине города.

Также в Запорожской области идут бои за Степногорск. Здесь российские войска отрезают группировку ВСУ от снабжения. Канал «Архангел спецназа» сообщает, что город уже охвачен с двух сторон.

Донецкая Народная Республика, 24 ноября

Южная группировка войск выбила противника из Петровского. Оно находится между Северском и Артёмовском (Бахмутом).

— Если посмотреть на карту, сразу становится понятной задумка нашего командования на Северском участке фронта. Северск здесь не цель, а отправная точка при движении на Славянск-Краматорск, — предполагает военный блогер Юрий Подоляка.

Продолжаются бои внутри Константиновки. Военный корреспондент Павел Кукушкин выразил мнение, что украинские подразделения планируют выход из этого города на север.

— Мы уже контролируем Иванополье — это южное предместье Константиновки. И на этом участке наши штурмовики вошли уже в городскую застройку. С юго-запада мы давим на Бересток, от которого один километр до административной границы города. Очевидно, что мы и дальше будем продвигаться с юга на север, — описал он ситуацию на этом участке СВО.

В Красноармейске (Покровске) российские войска продвигаются в микрорайонах Центральный, Горняк и промышленной зоне, а в Димитрове (Мирнограде) противник теряет личный состав в микрорайонах Восточный, Западный и на южных окраинах. Здесь же обменный фонд пополнился ещё тремя пленными. Как и ранее, бывшие украинские военные говорят о том, что командование их оставило.

— Задача сидеть и слушать. Старшего группы не было. Тот, кто нас вёл, Агат его позывной, завёл нас, и всё, — пожаловался Сергей Костецкий.

Карта СВО на 24 ноября 2025 года. Армия России освободила Петровское (Пазено). Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Мирный план Трампа: Европа требует пересмотра условий для Украины

Европейские страны пытаются максимально переписать мирный план Трампа. Например, их не устраивает сокращение численности ВСУ. Европа также хочет вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, находящейся на территории России, а также над Каховской плотиной, хотя в данный момент она разрушена. Кроме того, предлагается сначала прекращение боевых действий, а уже потом переговоры. С таким планом представителей Украины собираются отправить к российским дипломатам.

— Сейчас речь идёт о том, чтобы мы на основе плана из 28 пунктов, представленного американской администрацией, сделали достойный одобрения документ, который был бы внесён и принят Украиной на переговорах с Россией, — сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

The Washington Post заявляет, что Владимир Зеленский готов уступить России часть Донбасса. Все эти нюансы обсуждаются в Швейцарии. Главарь киевского режима уже прокомментировал Женевскую конференцию.

— Появилось понимание, что американские предложения могут включать ряд элементов, основанных на украинском видении и критически важных для национальных интересов Украины, — рассказал украинский диктатор.

Дугин предсказал ликвидацию Украины в течение двух лет

Философ Александр Дугин утверждает, что специальная военная операция закончится в течение двух лет. По её итогу Украины не станет. Войдёт она полностью в состав России или будет создано новое государство, он не уточняет.

— Уже готов проект административного переустройства. Скорее всего, эти территории получат новое название. Возможно, «Старые Земли». Но это обсуждается, — написал он в своём телеграм-канале.

Дугин отмечает, что уже сейчас разрабатывается план интеграции украинского общества в «русский мир». Кроме того, создаются учебники, но остаётся нерешённым вопрос языка.

Ранее в кабинете начальника российского Генерального штаба Валерия Герасимова заметили карту, на которой Одесская и Николаевская области включены в состав России. Несколько недель назад американский журнал Foreign Affairs заявлял, что в Кремле рассматривают возможность возвращения в состав России Харьковской, Николаевской и Одесской областей, однако официальных заявлений на этот счёт властями не делалось.

Авторы Даниил Черных