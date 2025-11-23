Новости СВО. ВС РФ разбили контрнаступ под Покровском, Киев потерял Новое Запорожье, Ермак едет в Швейцарию обсуждать сдачу Киева, 23 ноября Оглавление Курская область, 23 ноября Запорожская область, 23 ноября Донецкая Народная Республика, 23 ноября Мирный план Трампа по Украине: Ермак летит на переговоры в Швейцарию Дело Миндича: новый удар по Зеленскому, давление для переговоров Украинские подразделения на севере ДНР ждёт судьба не вышедших из Красноармейска, водные преграды больше не помеха для наступления ВС РФ, киевские коррупционеры будут просить о мире у Трампа — дайджест Life.ru. 22 ноября, 21:07 Армия России продвигается на позициях на Северском направлении. Обложка © ТАСС / Александр Река

Курская область, 23 ноября

Киевское командование продолжает терять личный состав вблизи Курской области. Артиллеристы «Севера» ударили по боевикам ВСУ у Рыжевки. Этот населённый пункт расположен у российского посёлка Тёткино. Украинские вооружённые формирования не оставляют попыток занять новые позиции в районе Алексеевки и Андреевки. Штурмовые группы противника в итоге оказались разбиты, как только выдвинулись с исходных.

В Сумской области у ВСУ начинаются проблемы с обеспечением. Дошло до того, что подразделения испытывают нужду в материалах для маскировки своих позиций. Это играет на пользу нашим войскам, так как их легче обнаружить, а потом уничтожить.

Запорожская область, 23 ноября

В Запорожской области Армия России взяла под свой контроль Новое Запорожье. Российский флаг над населённым пунктом водрузили бойцы 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток». В Министерстве обороны отметили, что здесь у ВСУ был крупный узел обороны.

— С освобождением Нового Запорожья группировка войск «Восток» завершила задачу на стыке Запорожской и Днепропетровской областей по завоеванию правого берега реки Гайчур, — отметил военный корреспондент Александр Коц.

Штурмовики «Востока» освободили Новое Запорожье в Запорожской области. Видео © Telegram / mod_russia

Донецкая Народная Республика, 23 ноября

ВС РФ уже ведут бои за Северск. Противника уничтожают внутри города. Наступление в окрестностях населённого пункта продолжается с разных сторон. По данным МО РФ, освобождена Звановка. Село находится в пяти километрах от Северска. Теперь перед войсками стоит задача взять Свято-Покровское.

Армия России добивает подразделения ВСУ в Красноармейске (Покровске) и Димитрове (Мирнограде). Авторы канала «Архангел спецназа» говорят о выходе наших войск к Гришину. Попытки украинского командования деблокировать свою группировку, начав наступление, не увенчались успехом.

— В районе Покровска (вернее, Родинского) «контрнаступ» ВСУ захлебнулся. Более того, наши части уже местами отбросили его здесь на исходные позиции. А значит, гарнизон противника в Мирнограде приговорён, — считает военный блогер Юрий Подоляка.

Попавшие на этом направлении в плен украинцы жалуются на своё командование. Фактически оно бросает своих подчинённых на верную гибель или же само убивает.

— Наши командующие забирают деньги, убивают нас за то, что мы не хотим воевать с русскими. Раненых никуда не вывозят. У нас осталось из 30 человек, может, 20 нормальных, живых. Наши офицеры не увозят раненых, 200-х тоже не увозят, — рассказал попавший в плен боевик 42-й бригады ВСУ Валентин Боклаганич.

Карта СВО на 23 ноября 2025 года. Армия России освободила Звановку. Фото © Telegram / divgen

Мирный план Трампа по Украине: Ермак летит на переговоры в Швейцарию

Представители США и Украины проведут переговоры в Швейцарии, где стороны обсудят мирный план Трампа. Первые переговоры состоялись ранее в Киеве. Американскую группу возглавил министр армии США Дэн Дрисколл. Его же теперь назначили спецпредставителем по мирным переговорам по Украине.

— Трамп назначил Дрисколла, своего друга и бывшего одноклассника Вэнса, своим новым «специальным представителем». По данным американских источников, группа генералов из США, вероятно, отправится в Москву в конце следующей недели для обсуждения «мирного плана» с Кремлём, — пишет The Guardian.

От Киева на переговоры отправятся экс-министр обороны Рустем Умеров, глава ГУР Кирилл Буданов*, начальник Генштаба Андрей Гнатов. Возглавит троицу глава офиса президента Андрей Ермак. Они также уполномочены вести диалог с представителями Москвы. Примечательно, что и Умеров, и Ермак замешаны в коррупционных делах на Украине.

На подконтрольной киевскому режиму территории зреет недовольство из-за мирного плана. У некоторых есть понимание, что боевые действия необходимо заканчивать, но находятся те, кто открыто угрожает властям. Один из боевиков ВСУ, публикующий записи под псевдонимом «Император Мавика», дал понять, что мирный договор будет приговором для Зеленского.

— Если подпишешь — тебе конец. Если ты думаешь, что протесты будут только с картонками, ты сильно ошибаешься. Я уже вижу, чем это закончится — и для страны, и для тебя лично, — написал «Император Мавика».

Дело Миндича: новый удар по Зеленскому, давление для переговоров

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск бизнесмена и давнего друга Владимира Зеленского Тимура Миндича. Он оказался замешан в разворовывании средств в самых разных отраслях, в том числе энергетике, с которой у Украины и так большие проблемы. Вместе с бизнес-партнёром главаря киевского режима в розыск попал финансист Александр Цукерман. Подозреваемые в краже денег уже давно благополучно покинули Украину.

The Atlantic отмечает, что коррупционный скандал бьёт по команде Зеленского. По мнению журналистов, авторитет украинского диктатора находится под ударом.

— Да соберись ты уже, мать твою! Начни нормально работать, — цитирует издание слова одного из американских сенаторов, требующих от Зеленского навести порядок.

Теперь же дело Миндича стало инструментом давления на Зеленского. Его используют и для принуждения Украины к миру.

* Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Авторы Даниил Черных