Новости СВО. Штурм Северска, флаг над Радостным, ВСУ в котле под Красноармейском, Зеленский в панике перед мирным планом, 22 ноября

Армия России берёт под контроль Харьковскую область и продвигается в Днепропетровской, ВСУ отодвигают от границы ЛНР, киевский режим обрекает украинцев на боевые действия и холод — дайджест Life.ru. 21 ноября, 21:07 Армия России уничтожает позиции ВСУ на Красноармейском направлении. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Курская область, 22 ноября

Ещё 140 украинцев из вооружённых формирований погибли в Сумской области. Часть из них находилась вблизи Курской области. В селе Сапушино, находящемся менее чем в 20 километрах от границы, ударом БПЛА «Герань-2» уничтожены позиции ВСУ. У Андреевки уничтожены боевики из 225-го полка.

Харьковская область, 22 ноября

Министерство обороны Российской Федерации развеяло всякие сомнения о принадлежности Купянска, показав кадры наших бойцов из самых разных точек города. В сентябре 2022 года российские войска покинули город, однако теперь наступление ВС РФ в регионе развивается. Военный корреспондент Евгений Поддубный напомнил, что украинские подразделения здесь совершали военные преступления. Боевики расправлялись с теми, кто ждал Россию. Их тела сбрасывали в ямы после убийств.

— Отомстили ли мы за них? В какой-то степени — да. Счёт потерь противника в Купянске идёт на тысячи. Сейчас подразделениями группировки войск «Запад» давятся последние очаги сопротивления ВСУ в городской черте Купянска. Впереди ещё много тяжёлой солдатской работы для того, чтобы таких страшных ям на нашей земле больше не было, — пишет Поддубный.

Министр обороны Андрей Белоусов уже поздравил военнослужащих 27-й отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской Краснознамённой бригады имени 60-летия СССР и 1486-го гвардейского мотострелкового полка с освобождением Купянска.

Днепропетровская область, 22 ноября

В Днепропетровской области флаг России поднят над Радостным. Наступление на этом участке фронта продолжают бойцы группировки войск «Восток». Находится она на границе с Запорожской областью.

— Освобождение Радостного является важным этапом в деле вытеснения противника на запад, за реку Гайчур, и создаёт угрозу оборонительной линии ВСУ вдоль реки ещё и с севера. Кроме того, развивается наступление на Покровское со стороны недавно освобождённых сёл Даниловка и Гай, — отметил военкор Александр Коц.

Расчёты РСЗО 72-й отдельной мотострелковой бригады 3-го армейского корпуса Южной группировки войск уничтожили пункт управления БПЛА противника. Видео © Telegram / mod_russia

Донецкая Народная Республика, 22 ноября

Российские войска освободили Новосёловку, Ставки и Масляковку. Все эти населённые пункты находятся на севере ДНР. Здесь же ранее ВС РФ выбили ВСУ из Ямполя. Бои идут в Северске. По предварительной информации, штурмовики уже в центре города и на железнодорожной станции. Вместе с этим наступление идёт на Свято-Покровское.

Одновременно с этим продолжаются бои за Красноармейск. Боестолкновения фиксируют в микрорайонах Центральный и Горняк, а также в промзоне. На этом участке фронта всё больше боевиков ВСУ предпочитают сдаться в плен.

— Под Покровском меня отправили в блиндаж вести наблюдение. Мы шли двое суток, зашли в блиндаж, и минут через 5–10 нас взяли в плен военные Российской Федерации, — рассказал бывший боец 42-й бригады Александр Бойчук, по которому во время сдачи работали украинские БПЛА.

Карта СВО на 22 ноября 2025 года. Армия России завершила освобождение Ямполя на Лиманском направлении. Фото © Telegram / divgen

Ультиматум Киеву: мир до 27 ноября

Украина должна подписать мирное соглашение с Россией до 27 ноября. По данным Reuters, если этого не произойдёт, то киевский режим останется без вооружения и разведданных. Президент России Владимир Путин подтвердил, что в Москве видели план Трампа и готовы его обсуждать.

— Если в Киеве не хотят обсуждать предложения президента Трампа и отказываются от этого, то и они, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Может быть, не так быстро, как нам бы того хотелось, но неизбежно это будет повторяться. И в целом нас это устраивает, поскольку ведёт к достижению целей СВО вооружённым путём, в ходе вооружённой борьбы, — отметил глава государства.

Главарь киевского режима уже созвонился со своими европейскими партнёрами. Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер хотя и согласились с мирными инициативами, но выступают против сокращения численности ВСУ.

Руководство Украины уже дало понять, что мирный план их не устраивает. Представитель Украины в ООН Христина Гайовишин раскритиковала пункты договора. Например, не устраивает Киев то, что государство должно закрепить внеблоковый статус, а также территориальные изменения. Вместе с этим Христина Гайовишин против придания русскому языку статуса государственного. Сам Владимир Зеленский витиевато пытается отсрочить неминуемое.

— Сейчас Украина может оказаться перед очень сложным выбором: либо потеря достоинства, либо риск потери ключевого партнёра. Либо сложные 28 пунктов, либо крайне тяжёлая зима, самая тяжёлая, и дальнейшие риски, — сказал Зеленский в обращении к украинцам, добавив, что с ним — народ Украины, забыв, что он и его друзья этот народ обворовали.

Sky News утверждает, что президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский должны на следующей неделе созвониться и обсудить предложенный Вашингтоном план. Собеседники Washington Post уверены, что на утверждение окончательного плана могут понадобиться месяцы, а то и годы.

Авторы Даниил Черных