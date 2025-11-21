Новости СВО. ВС РФ взяли Купянск и Весёлое, штурмуют Лиман, зачищают Красноармейск, Венгрия требует от Зеленского отчёта за миллиарды, 21 ноября Оглавление Разгром ВСУ под Курском: итоги боёв на 21 ноября Харьковская область, 21 ноября Контрнаступление ВС РФ на Запорожском направлении, 21 ноября Наступление в Донбассе: Красноармейск зачищают, Лиман в кольце Будапешт атакует Зеленского Мирный план для Украины: известные детали и возможные условия Армия России приближается к Гуляйполю, север ДНР переходит под контроль России, «Запад» освободил Купянск, Украине предлагают мир на фоне коррупционного кризиса — дайджест Life.ru. 20 ноября, 21:07 Армия России добивает позиции ВСУ в Запорожской области. Обложка © РИА «Новости» / Сергей Бобылев

Разгром ВСУ под Курском: итоги боёв на 21 ноября

Украинские формирования теряют личный состав и технику вблизи Курской области. В районах Андреевки и Варачино разбиты штурмовые группы 225-го полка ВСУ и 15-го пограничного отряда. Удары нанесены по скоплению живой силы у Искрисковщины.

В ходе боёв противник потерял в Сумской области танк Т-64. Примечательно, что выпускали его в 60-х годах прошлого века. Только за одни сутки ВСУ лишились на этом направлении свыше 160 человек.

Харьковская область, 21 ноября

В ходе визита президента России Владимира Путина на один из командных пунктов группировки «Запад» начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил, что российские войска освободили Купянск. ВСУ несут потери на левом берегу Оскола, откуда у них практически нет возможности выйти. Также, по его словам, Волчанск взят на более чем 80%.

Командующий группировки «Запад» сообщил главе государства, что сейчас подразделения ведут бои за Кучеровку, Куриловку и Купянск-Узловой.

Контрнаступление ВС РФ на Запорожском направлении, 21 ноября

ВСУ выбиты из села Весёлое. Группировка войск «Восток» продолжает продвигаться в Запорожской области. Сам населённый пункт небольшой, но находится на дороге к Гуляйполю.

— Вероятно, давление на райцентр с этого направления должно поддержать наступление на него с севера — со стороны Ровнополья. Кроме того, Весёлое расположено на господствующих высотах, что облегчает работу нашим дроноводам, работающим по городу и окрестностям. В настоящий момент противник спешно готовит линию обороны по реке Гайчур, — пишет военный корреспондент Александр Коц.

Расчёты орудий «Гиацинт-Б» уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ на Запорожском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России

Наступление в Донбассе: Красноармейск зачищают, Лиман в кольце

Министерство обороны Российской Федерации подтвердило освобождение микрорайона Шахтёрский в Красноармейске (Покровске). Однако бои в других частях города продолжаются. Часть боевиков сдаются в плен.

— Под Красноармейском нас окружили. Нет провизии толком, нет БК. Выживали, как могли. Брали еду, где могли найти. Так же с водой, старались выжить. Я хотел выжить. Вышел, сдался. Много раненых, некому эвакуировать. Потери большие. Пробыл четыре дня на позиции, нет еды, нет воды. Начали вскрывать наши укрытия. Я попросил отката. Мне отказали. Сказали держаться, укреплять позицию. Я её укрепил, её опять разобрали, — рассказал бывший украинский военный Сергей Никитко.

По его словам, ВСУ совершают военные преступления в городе, подрывая дома с мирными жителями.

Армия России уничтожает противника и в Димитрове (Мирнограде). ВС РФ наступают в микрорайонах Восточный, Западный и в южной части города.

По предварительной информации, посёлок Ямполь полностью под контролем российских войск. Также штурмовкам удалось зайти в Красный Лиман. Канал «Военная хроника» отмечает, что в городе много укреплённых позиций ВСУ. Идут бои и за Северск. Войска уже в населённом пункте.

— Штурмовые подразделения группировки «Юг» вошли в Северск — в его городскую застройку с трёх сторон: с севера, востока и юга <…> Такая же ситуация и у лиманского гарнизона противника. Вокруг Лимана всё плотнее сжимается кольцо — тоже с трёх сторон. Севернее мы заходим дальше аж до Святогорска, обрезая возможность пользоваться трассой на северо-запад в сторону Изюма, — сообщил военкор Павел Кукушкин.

Карта СВО на 21 ноября 2025 года. Восточная окраина Покровска (Красноармейска). Штурмовые группы заняли новые позиции южнее Ровного. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

В Константиновке бои идут внутри города. Командующий Южной группировки сообщил, что ВС РФ контролируют восточную и юго-восточную часть. Идёт зачистка центральной части. Военнослужащие «Юга» продвигаются и у Клебан-Быкского водохранилища. Приближается взятие Иванополья.

Будапешт атакует Зеленского

Несмотря на то что несколько дней назад премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отверг идею присоединения Закарпатской области Украины к своей стране, он продолжает настаивать на том, что необходимо перестать спонсировать киевский режим.

— Давайте прекратим финансировать войну, в которой невозможно победить, вместе с коррумпированной украинской военной мафией и сосредоточим наши силы на установлении мира. Пришло время выйти из этого брюссельского тупика, — заявил глава венгерского правительства.

К этому же министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто потребовал отчёта о коррупционных схемах друзей Зеленского.

— Мы требуем, чтобы Украина отчиталась, сколько денег европейских налогоплательщиков стало жертвой коррупционной сети. Сколько денег военная мафия отняла у европейского народа, сколько денег из дотаций Евросоюза потребила коррумпированная система власти, действующая на Украине, — сказал глава МИД Венгрии.

Коррупционный скандал только набирает обороты. Верховная рада захотела оставить без работы экс-министра обороны Рустема Умерова и главу Офиса президента Украины Андрея Ермака. Их имена связывают с разворовыванием украинского бюджета.

— Военные условия создали новые коррупционные возможности, но старые схемы никуда не исчезли. Зеленский сосредоточил управление в руках Андрея Ермака. В этой системе поощряется лояльность, а не компетентность, а угрозы и ресурсы используются для контроля, — говорится в материале Financial Times.

Мирный план для Украины: известные детали и возможные условия

Издание Reuters утверждало, что некий мирный план, разработанный Россией и США, представят Владимиру Зеленскому, когда в Киев приедут министр армии США Дэниел Дрисколл и начальник штаба армии США генерал Джордж Алан Рэнди. Никаких доказательств существование черновика документа нет, однако западная пресса раскрывает его содержание.

По предварительным данным, план может включать в себя вывод вооружённых формирований Украины с территории Донбасса, численность ВСУ должна быть сокращена, русский язык должен стать государственным, а нападки на каноническую православную церковь должны быть прекращены. Линия фронта в Запорожской и Херсонской областях может быть заморожена. Кроме того, Россия должна будет передать Киеву некоторые территории, а также на законодательном уровне закрепить отказ Москвы от возможности начать боевые действия в Европе. Вместе с этим с Российской Федерации будут сняты санкции.

Авторы Даниил Черных