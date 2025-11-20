Россия и США
Регион

Новости СВО. Прорыв ВС РФ под Северском, ВСУ в кольце под Мирноградом, Киев бросил своих в Красноармейске, Зеленскому готовят отставку, 20 ноября

Курская область, 20 ноября
Днепропетровская область, 20 ноября
Донецкая Народная Республика, 20 ноября
План мира по Украине: Politico о соглашении РФ и США
Кризис власти в Киеве: отставка Галущенко и дело Миндича с причастностью Зеленского

Армия России значительно продвинулась в ДНР, ВСУ сидят без еды и воды в Красноармейске, Зеленский теряет правительство и раду, Украину принуждают к миру — дайджест Life.ru.

19 ноября, 21:07
Армия России уничтожает позиции ВСУ в Мирнограде. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Курская область, 20 ноября

Позиции ВСУ разбиты у Рыжевки и Искрисковщины. Эти населённые пункты находятся вблизи Курской области. Отработали по ним артиллеристы. У Алексеевки и Варачина сорваны попытки киевских подразделений атаковать российские войска.

Из-за потерь из Сумской в Харьковскую область выведены подразделения 71-й егерской бригады ВСУ. Но и тут их настигли «Герани».

Днепропетровская область, 20 ноября

В Днепропетровской области началась битва за Новопавловку. Здесь высадился наш десант. Штурмовики работают за рекой Солёная. Сюда стягиваются подкрепления, сообщает канал «Рыбарь».

— Пехоты ВСУ здесь не так уж и много, а наших туда зашло предостаточно. И они продолжают туда заходить <…> С другой стороны, те, кто утверждает, что организованное сопротивление ВСУ в посёлке сломлено, тоже неправы. Пока не сломлено. Противник на правом берегу Солёной ещё сидит плотно в паре укрепов. И опираясь, собственно, на них, только и может контратаковать, объяснил ситуацию военный блогер Юрий Подоляка.

Карта зоны СВО на 20 ноября 2025 года. ВС РФ продвигаются в северо-западной части Новопавловки. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Донецкая Народная Республика, 20 ноября

Армия России добивает вооружённые формирования Украины в Красноармейске (Покровске) и Димитрове (Мирнограде). Канал «Архангел спецназа» отмечает, что в Димитров нет путей снабжения, так как единственный был занят ВС РФ. Боевики украинских подразделений даже знают, что они находятся в окружении. Он считает, что у ВСУ слабая подготовка и большие потери.

— Сидели под Покровском в блиндаже. Закончились еда, вода, БК. Обстрелы такие, что выйти невозможно было. Пили дождевую воду. Не было никаких эвакуационных групп. Сами оказывали помощь раненым, если это было возможно. В основном раненые погибали, рассказал сдавшийся в плен Александр Сидельник.

Деблокировать боевиков пытаются через Родинское. Туда была попытка завести украинские подразделения под покровом тумана, но техника и личный состав были разбиты.

Не менее интересные события происходят на севере ДНР. Здесь Армия России вошла в Северск и уже ведёт бои внутри города.

— Российские войска прорвали самую сильную и долго удерживаемую украинскую линию фронта в Донецкой области, заняв сёла Выемка и Ивано-Дарьевка, а затем вошли в город Северск с юга, уже захватив 20% его территории, пишет военный обозреватель Bild Юлиан Репке.

По некоторым данным, российские штурмовики уже в центре Северска. Сейчас в задачи ВС РФ входит блокирование трассы через Свято-Покровское. Это единственная дорога, через которую идёт снабжение группировки противника.

Бои в Константиновке вынудили киевское командование заняться соседней Дружковкой. Пока там нет российских военных, но Армию России противник готовится встречать там.

Уже приходят сообщения, что ВСУ укрепляют Дружковку. Это населённый пункт, который находится к северу от Константиновки. Таким образом, мы понимаем, что они готовят себе плацдарм для отхода на север. Чтобы не допустить котла, как в Красноармейске, в какой-то момент группировка противника из Константиновки будет отходить в сторону Дружковки, утверждает военкор Павел Кукушкин.

Видео © Telegram / Минобороны России

План мира по Украине: Politico о соглашении РФ и США

Издание Politico сообщает, что Москва и Вашингтон согласовали мирный план по Украине. Владимиру Зеленскому придётся только согласиться с ним. Мнение европейцев тоже никого не волнует. План включает в себя 28 пунктов, в том числе по восстановлению отношений между Россией и США. Американские чиновники считают, что Украина сейчас уязвима, поэтому согласится на предложенные условия, однако в Москве о мирных соглашениях ничего не слышали.

Но в российском МИД к этой информации отнеслись скептически.

Россия не получала от США проекта соглашения по Украине такого уровня. Если бы у американской стороны появились предложения, то о них сообщили бы по установленным для этого каналам связи внешнеполитических ведомств двух стран, — заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Кризис власти в Киеве: отставка Галущенко и дело Миндича с причастностью Зеленского

По всему происходящему в Киеве можно говорить, что на остатках Украины зреет политический кризис. Этому поспособствовали коррупционные скандалы. Даже Верховная рада приостановила свою работу.

— Сейчас я объявляю перерыв в нашем пленарном заседании. Я хочу сообщить, что, согласно решению согласительного совета, мы сейчас переходим в режим консультаций по ситуации, которая сложилась. Поэтому о следующем заседании будем информировать дополнительно, — заявил спикер парламента Стефанчук.

В деле Миндича уже всплыла фамилия Владимира Зеленского, а также бывшего министра обороны Рустема Умерова. В деле говорится, что Тимур Миндич и Владимир Зеленский — друзья и он был влиятельным человеком.

Так или иначе, премьер-министр Украины Юлия Свириденко не пришла в Верховную раду для отчёта, а министра юстиции Украины Германа Галущенко отправили в отставку. А в партии Зеленского «Слуга народа» в это время зреет раскол. Часть депутатов желает сформировать новое правительство.

