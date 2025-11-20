Новости СВО. Прорыв ВС РФ под Северском, ВСУ в кольце под Мирноградом, Киев бросил своих в Красноармейске, Зеленскому готовят отставку, 20 ноября Оглавление Курская область, 20 ноября Днепропетровская область, 20 ноября Донецкая Народная Республика, 20 ноября План мира по Украине: Politico о соглашении РФ и США Кризис власти в Киеве: отставка Галущенко и дело Миндича с причастностью Зеленского Армия России значительно продвинулась в ДНР, ВСУ сидят без еды и воды в Красноармейске, Зеленский теряет правительство и раду, Украину принуждают к миру — дайджест Life.ru. 19 ноября, 21:07 Армия России уничтожает позиции ВСУ в Мирнограде. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Курская область, 20 ноября

Позиции ВСУ разбиты у Рыжевки и Искрисковщины. Эти населённые пункты находятся вблизи Курской области. Отработали по ним артиллеристы. У Алексеевки и Варачина сорваны попытки киевских подразделений атаковать российские войска.

Из-за потерь из Сумской в Харьковскую область выведены подразделения 71-й егерской бригады ВСУ. Но и тут их настигли «Герани».

Днепропетровская область, 20 ноября

В Днепропетровской области началась битва за Новопавловку. Здесь высадился наш десант. Штурмовики работают за рекой Солёная. Сюда стягиваются подкрепления, сообщает канал «Рыбарь».

— Пехоты ВСУ здесь не так уж и много, а наших туда зашло предостаточно. И они продолжают туда заходить <…> С другой стороны, те, кто утверждает, что организованное сопротивление ВСУ в посёлке сломлено, тоже неправы. Пока не сломлено. Противник на правом берегу Солёной ещё сидит плотно в паре укрепов. И опираясь, собственно, на них, только и может контратаковать, — объяснил ситуацию военный блогер Юрий Подоляка.

Карта зоны СВО на 20 ноября 2025 года. ВС РФ продвигаются в северо-западной части Новопавловки. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Донецкая Народная Республика, 20 ноября

Армия России добивает вооружённые формирования Украины в Красноармейске (Покровске) и Димитрове (Мирнограде). Канал «Архангел спецназа» отмечает, что в Димитров нет путей снабжения, так как единственный был занят ВС РФ. Боевики украинских подразделений даже знают, что они находятся в окружении. Он считает, что у ВСУ слабая подготовка и большие потери.

— Сидели под Покровском в блиндаже. Закончились еда, вода, БК. Обстрелы такие, что выйти невозможно было. Пили дождевую воду. Не было никаких эвакуационных групп. Сами оказывали помощь раненым, если это было возможно. В основном раненые погибали, — рассказал сдавшийся в плен Александр Сидельник.

Деблокировать боевиков пытаются через Родинское. Туда была попытка завести украинские подразделения под покровом тумана, но техника и личный состав были разбиты.

Не менее интересные события происходят на севере ДНР. Здесь Армия России вошла в Северск и уже ведёт бои внутри города.

— Российские войска прорвали самую сильную и долго удерживаемую украинскую линию фронта в Донецкой области, заняв сёла Выемка и Ивано-Дарьевка, а затем вошли в город Северск с юга, уже захватив 20% его территории, — пишет военный обозреватель Bild Юлиан Репке.

По некоторым данным, российские штурмовики уже в центре Северска. Сейчас в задачи ВС РФ входит блокирование трассы через Свято-Покровское. Это единственная дорога, через которую идёт снабжение группировки противника.

Бои в Константиновке вынудили киевское командование заняться соседней Дружковкой. Пока там нет российских военных, но Армию России противник готовится встречать там.

— Уже приходят сообщения, что ВСУ укрепляют Дружковку. Это населённый пункт, который находится к северу от Константиновки. Таким образом, мы понимаем, что они готовят себе плацдарм для отхода на север. Чтобы не допустить котла, как в Красноармейске, в какой-то момент группировка противника из Константиновки будет отходить в сторону Дружковки, — утверждает военкор Павел Кукушкин.

Видео © Telegram / Минобороны России

План мира по Украине: Politico о соглашении РФ и США

Издание Politico сообщает, что Москва и Вашингтон согласовали мирный план по Украине. Владимиру Зеленскому придётся только согласиться с ним. Мнение европейцев тоже никого не волнует. План включает в себя 28 пунктов, в том числе по восстановлению отношений между Россией и США. Американские чиновники считают, что Украина сейчас уязвима, поэтому согласится на предложенные условия, однако в Москве о мирных соглашениях ничего не слышали.

Но в российском МИД к этой информации отнеслись скептически.

— Россия не получала от США проекта соглашения по Украине такого уровня. Если бы у американской стороны появились предложения, то о них сообщили бы по установленным для этого каналам связи внешнеполитических ведомств двух стран, — заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Кризис власти в Киеве: отставка Галущенко и дело Миндича с причастностью Зеленского

По всему происходящему в Киеве можно говорить, что на остатках Украины зреет политический кризис. Этому поспособствовали коррупционные скандалы. Даже Верховная рада приостановила свою работу.

— Сейчас я объявляю перерыв в нашем пленарном заседании. Я хочу сообщить, что, согласно решению согласительного совета, мы сейчас переходим в режим консультаций по ситуации, которая сложилась. Поэтому о следующем заседании будем информировать дополнительно, — заявил спикер парламента Стефанчук.

В деле Миндича уже всплыла фамилия Владимира Зеленского, а также бывшего министра обороны Рустема Умерова. В деле говорится, что Тимур Миндич и Владимир Зеленский — друзья и он был влиятельным человеком.

Так или иначе, премьер-министр Украины Юлия Свириденко не пришла в Верховную раду для отчёта, а министра юстиции Украины Германа Галущенко отправили в отставку. А в партии Зеленского «Слуга народа» в это время зреет раскол. Часть депутатов желает сформировать новое правительство.

Авторы Даниил Черных