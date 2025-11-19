Новости СВО. ВС РФ штурмуют Волчанск и прорываются к Терноватому, ВСУ в котле под Покровском, Париж обещал Киеву несуществующие самолёты, 19 ноября Оглавление Курская область, 19 ноября Харьковская область, 19 ноября Днепропетровская область, 19 ноября Донецкая Народная Республика, 19 ноября Сделка по Rafale: почему Киев не получит французские истребители Итоги визита Зеленского в Испанию: миллиард евро на оружие из США Российские войска обходят укрепления ВСУ в Днепропетровской области, в Сумской области боевики пополняют подразделения женщинами, Макрон дал Зеленскому истребители, за которые нечем платить — дайджест Life.ru. 18 ноября, 21:07 Армия России расчищает от ВСУ буферную зону в Харьковской области. Обложка © РИА «Новости» / Сергей Бобылев

Курская область, 19 ноября

Вблизи границы с Курской областью российские войска уничтожают технику и личный состав ВСУ. Артиллеристы «Севера» поразили цели противника у Искрисковщины, а военные лётчики ударили по позициям 158-й бригады у Андреевки.

Для Киева ситуация в Сумской области ухудшается. Об этом свидетельствует факт комплектования 71-й егерской бригады ВСУ женщинами. Их отправляют на передовую, и уже есть первые погибшие.

Харьковская область, 19 ноября

В Харьковской области освобождено Цегельное. Село находится вблизи Вильчи и Волчанска. В последнем продолжаются бои. Военный корреспондент Александр Коц сообщает, что противника уничтожают в центре города и в южных районах.

— Противник оказывает ожесточенное сопротивление, но испытывает проблемы со снабжением. Формирование буферной зоны вдоль границ Белгородской области продолжается, — отметил Коц.

УВД военно-гражданской администрации региона фиксирует прибытие большого числа иностранных наёмников в Харьковскую область. В бригаде «Хартия» Нацгвардии Украины обнаружено около 700 операторов БПЛА из Колумбии.

Карта СВО на 19 ноября 2025 года. Армия России освободила Цегельное под Волчанском Харьковской области. Фото © DIVGEN 🚩 Карта СВО

Днепропетровская область, 19 ноября

Населённый пункт Нечаевка перешёл под контроль Российский Федерации. Освобождение территории Днепропетровской, а также соседней Запорожской областей проводят бойцы группировки «Восток».

— На самом деле линия обороны по высотам правого берега Гайчура именно здесь поворачивает своей главной частью (противотанковым рвом) на восток. По сути, уже взяв под контроль Даниловку, мы его здесь преодолели. И сейчас, идя по северному его «фасу», можем через Заречное выйти к Терноватому, — объяснил значение местности у Нечаевки военный блогер Юрий Подоляка.

Подразделения войск беспилотных систем группировки войск «Запад» расчётами FPV-дронов КТ уничтожили БПЛА самолётного типа противника. Видео © Telegram / Минобороны России

Донецкая Народная Республика, 19 ноября

ВС РФ наступают в Красноармейске (Покровске). По данным Министерства обороны, боевики ВСУ ещё сопротивляются в Центральном микрорайоне, в западной части микрорайона Горняк и промышленной зоне. Часть украинцев сдаётся в плен, но для того, чтобы скрыться от российских бойцов, они переодеваются в гражданскую одежду.

— Когда мы зашли в город, нам была поставлена задача: переодеться в «гражданку» и всех расстреливать, кто уходит из Покровска, даже гражданских, — рассказал сдавшийся в плен Пётр Гай.

Продолжается штурм Константиновки. В восточной части города Армия России закрепилась в дачном массиве, а также у реки Наумихи. Одновременно с этим на Константиновском направлении идут бои за Иванополье. Штурмовики уже в центральной части села.

Сделка по Rafale: почему Киев не получит французские истребители

Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон договорились о поставке 100 самолётов Rafale. Но, по данным издания Politico, ни у Украины, ну и Франции нет денег на это. Европейские дипломаты дали понять, что сделка может быть оплачена из замороженных российских активов. При этом Париж не будет передавать свои запасы, то есть истребители ещё нужно построить.

— Даже если бы у нас были деньги, мы бы не получили эти самолёты быстро. Никто в мире просто не продаёт их в достаточном количестве, — пожаловался украинский военный чиновник в беседе с Politico.

Авторы Sky News предполагают, что первые истребители могут появиться на Украине только через три года, а на всю поставку нужно будет около 10 лет.

Итоги визита Зеленского в Испанию: миллиард евро на оружие из США

В ходе визита в Испанию Владимир Зеленский смог обобрать Мадрид на один миллиард евро. Деньги пойдут в том числе на покупку оружия у США. Кроме того, королевство закупит генераторы.

Следующей страной, куда отправится Зеленский, станет Турция. Здесь он планирует активизировать мирные переговоры с Россией. При этом представителей Москвы не будет на его встречах, но как минимум диалог со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом запланирован.

Авторы Даниил Черных