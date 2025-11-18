Новости СВО. Разгром ВСУ в Гае, Двуречанском и Платоновке, Северску грозит котёл, окружение Зеленского бежит, военные Франции помогают Киеву, 18 ноября Оглавление Курская область, 18 ноября Днепропетровская область, 18 ноября Харьковская область, 18 ноября Донецкая Народная Республика, 18 ноября Бегство Умерова: коррупционный скандал в ВСУ ВС Франции признались в работе на Украине Гражданство Зеленского: есть ли у него паспорт РФ? Российские войска наступают в Днепропетровской области и создают буферную зону в Харьковской, Киев может лишиться севера ДНР, у Зеленского подозревают паспорт РФ — дайджест Life.ru. 17 ноября, 21:07 Армия России бьёт по позициям ВСУ в Харьковской области. Обложка © РИА «Новости» / Сергей Бобылев

Курская область, 18 ноября

ВС РФ разбили позиции ВСУ в районе сумского села Павловка. Оно находится вблизи Курской области. Кроме того, личный состав противника поражён у Кондратовки и Андреевки. Потери понесли 158-я бригада и 225-й полк.

В 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ фиксируются случаи невыплаты довольствования. Боевики сидят без денег уже по два месяца.

Днепропетровская область, 18 ноября

Село Гай освобождено силами 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток». В Минобороны отметили, что ВС РФ заняли важный дорожный узел. Также в военном ведомстве говорят, что «Восток» создаёт условия для дальнейшего наступления в Днепропетровской области на нескольких направлениях.

Карта СВО на 18 ноября 2025 года. Армия России освободила село Гай в Днепропетровской области. Фото © Telegram / divgen

Харьковская область, 18 ноября

Армия России отодвигает ВСУ от границ Белгородской области, выбивая ВСУ из приграничных сёл Харьковской. Под контроль взято Двуречанское.

— Вероятная цель группировки «Север» на этом направлении — посёлок Великий Бурлук с населением около трёх с половиной тысяч человек. Он является важным логистическим пунктом для группировки противника, обороняющей Волчанск, — считает военный корреспондент Александр Коц.

Донецкая Народная Республика, 18 ноября

В Донецкой Народной Республике взята Платоновка. Населённый пункт находится на севере региона. Флаг России водрузили бойцы подразделений Южной группировки войск.

— Они сделали важнейший шаг к освобождению Северска. Занятие Платоновки — это очень большой шаг к окружению города. И это уже в первом приближении его оперативное окружение. Ещё немного — и уже будет котёл, — пишет военный блогер Юрий Подоляка.

Продолжаются бои за Красноармейск (Покровск) и Димитров (Мироноград). В Министерстве обороны России заявили, что в Красноармейске идёт наступление 51-й гвардейской общевойсковой армии. Штурмовики идут по микрорайонам «Восточный» и «Западный». В селе Гришино российские дроноводы в очередной раз показали, что не воют с мирными. Мужчина, увидев наш БПЛА, перекрестился, а тот в свою очередь свернул в сторону.

— Просто для русского человека этот жест многим больше, чем некий сигнал для дроновода. Разница в действиях наших бойцов и боевиков ВСУ — как пропасть, она огромна. Российские войска с мирным населением не воюют, — отметил военкор Евгений Поддубный.

Российский дрон отлетел от мирного жителя в Гришине Донецкой Народной Республики. Видео © Telegram / mod_russia

Бегство Умерова: коррупционный скандал в ВСУ

Портал Clash report сообщает, что бывший министр обороны Украины, а ныне секретарь СНБО Рустем Умеров покинул территорию, подконтрольную киевскому режиму, на фоне коррупционного скандала. Случилось это из-за того, что его фамилия прозвучала в коррупционном деле Тимура Миндича. Изначально экс-глава оборонного ведомства уехал в Турцию, но его командировка затянулась. Даже так называемый Центр по борьбе с фейками заявляет о том, что Умеров продолжает зарубежный вояж и находится уже в США. Украинский журналист Анатолий Шарий утверждает, что о своём решении покинуть страну секретарь СНБО проинформировал Владимира Зеленского и главу Офиса президента Андрея Ермака. Последний тоже стал участником дела Миндича. Он фигурирует в разговорах коррупционеров как Али-Баба или Алла Борисовна.

На Украине дают понять, что не Миндич главный в схемах по разворовыванию бюджета. Олигарх Игорь Коломойский* намекнул, что казнокрадов надо искать в руководстве страны.

— Подай, принеси, почеши, шашлычок пожарь. При чём тут миллионы долларов и Энергоатом? Он в школе не учился, какой Энергоатом? — сказал олигарх Коломойский.

ВС Франции признались в работе на Украине

Владимир Зеленский совершил визит во Францию. Здесь он встретился с президентом Эмманюэлем Макроном. Париж и Киев подписали соглашение о военной помощи. Зеленский считает, что оно «историческое». Кроме того, он посетил Оперативный штаб Международных сил по поддержке Украины, работающий в Париже.

— У вас будет возможность пообщаться с нашими планировщиками. Мы подробно рассмотрим направление деятельности по восстановлению, которое сейчас является нашим основным приоритетом. Вы также встретитесь с некоторыми людьми, которые вернулись c Украины, где у нас было хорошее взаимодействие с украинскими войсками, — доложил один из офицеров главарю киевского режима.

Таким образом, французские военные признали, что тесно взаимодействуют с ВСУ. Сам штаб поддержки заработал ещё летом. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в июле заявил, что парижское ведомство будет работать за тактику стран, помогающих Украине.

Гражданство Зеленского: есть ли у него паспорт РФ?

В телеграм-каналах появились сведения о наличии у Владимира Зеленского паспорта Российской Федерации. Якобы он получил его ещё в 2015 году в столице Крыма. Ещё в 2024 году президент Владимир Путин допустил возможность появления украинского диктатора на российской территории, но в том случае, если ему понадобится убежище. Кроме того, глава государства приглашал Зеленского на переговоры в Москву.

— Но если бы он, извините, так неожиданно, как чёрт из табакерки, появился где-то и сказал, что нужно политическое убежище, — Россия никому не отказывает, — сказал Путин во время прямой линии в декабре прошлого года.

Искать жильё Зеленскому не придётся, так как, по некоторым данным, в 2019 году он приобрёл квартиру в комплексе «Москва-Сити».

* Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

Авторы Даниил Черных