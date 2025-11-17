Новости СВО. Прорыв обороны ВСУ в Запорожье, крах «Ореховского» укрепрайона, боевики бегут из Димитрова, Киев ищет газ в обмен на суверенитет, 17 ноября Оглавление Курская область, 17 ноября Запорожская область, 17 ноября Донецкая Народная Республика, 17 ноября Газ для Киева: Зеленский в Греции договорился о поставках США Российские войска близки к уничтожению ВСУ под Запорожьем, Димитров в ближайшие дни вернётся в Россию, не добывающая газ страна станет поставщиком голубого топлива для Украины — дайджест Life.ru. 16 ноября, 21:07 Армия России уничтожает позиции ВСУ в районе Богуславки в Харьковской области. Обложка © РИА «Новости» / Станислав Красильников

Курская область, 17 ноября

Около 85 человек за сутки потеряли вооружённые формирования Украины в Сумской области. Противник теряет личный состав и технику вблизи Курской области. Артиллеристы группировки «Север» ударили по позициям ВСУ в Рыжевке. Также отражено наступление 225-го полка в районе Андреевки.

Молодые украинские военнослужащие, сбегают с позиций у Садков. Они приписаны к 80-й бригаде. Причиной для дезертирства служат условия службы.

Запорожская область, 17 ноября

Армия России освободила сразу два населённых пункта в Запорожской области. Под контроль перешли Ровнополье, откуда ранее вышли ВСУ, а также Малая Токмачка, расположенная вблизи Орехова.

— Последний город является главным укрепрайоном ВСУ в Запорожской области. Именно отсюда летом 2023-го начался украинский контрнаступ. Освобождение Орехова позволит нам обрушить противнику весь фронт на запорожском направлении, — отмечает военный корреспондент Александр Коц.

Карта зоны СВО на 17 ноября 2025 года. Армия России продвигается к Орехову. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

В целом ситуация в Запорожской области очень непростая для украинских подразделений.

— На запорожском направлении ситуация критическая. Враг забрал пару наших позиций, часть ребят оттянули назад для лучшей обороны. Сейчас там идут активные боевые действия, и всё меняется каждый час, — пишет боевик ВСУ с позывным Тень.

Донецкая Народная Республика, 17 ноября

Украинские военные ресурсы утверждают, что ВСУ вышли из южной части Димитрова (Мирнограда). Военный блогер Юрий Подоляка считает, что сделали они это тогда, когда над городом спустился туман.

— Очень может быть, что мирноградский котёл (бывший покровско-мирноградский) доживает последние дни, — пишет он.

Расчёт РСЗО «Град» группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

ВС РФ продолжают наступать в Красноармейске (Покровск). По данным Министерства обороны, штурмовики 2-й армии продвигаются в западной части города, северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также в промзоне. Многие украинские боевики, находящиеся в Красноармейске, предпочитают сложить оружие. При этом уже в плену они говорят о необдуманных приказах своих командиров.

— Просто в пропасть они посылают людей необдуманно. Как захотел, так и делает. Мне сказали, что в нашей жизни выбора никакого нет! А если придёт в жизни выбор — лучше сдаться, — бывший военнослужащий 42-й отдельной механизированной бригады Иван Савич.

Бои продолжаются и в северной части ДНР. ВС РФ наступают вдоль железной дороги от Дроновки к Северску. ВСУ продолжают огрызаться в Ямполе. Для того чтобы остановить движение российских штурмовых групп, киевские подразделения задействуют БПЛА, а также перебрасываются дополнительные подразделения.

Газ для Киева: Зеленский в Греции договорился о поставках США

Владимир Зеленский отправился в Грецию, где уже провёл встречу с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом. В Афинах в присутствии посла США Кимберли Гилфойл было подписано соглашение о намерениях по поставке природного газа Киеву.

— Украина получит доступ к надёжным источникам энергии, а Греция становится узлом поставок американского сжиженного газа в Центральную и Восточную Европу, — заявил Мицотакис.

Планируется, что голубое топливо будет идти на подконтрольную Киеву территорию с декабря до марта. Премьер-министр Греции считает, что его страна может стать надёжным поставщиком.

Авторы Даниил Черных