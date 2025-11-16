Новости СВО. Штурм Гуляйполя, ВСУ грозит коллапс в Запорожье, на границе ДНР наши войска зачищают Новопавловку, позорный митинг в Киеве, 16 ноября Оглавление Курская область, 16 ноября Запорожская область, 16 ноября Днепропетровская область, 16 ноября Донецкая Народная Республика, 16 ноября Провал протеста в Киеве: против Зеленского вышла лишь сотня человек Санкции против России: ЕС и Германия готовят новые ограничения ВС РФ смяли оборону Украины в Запорожской области, командиры ВСУ бросили свои подразделения в Красноармейске, Зеленского обвиняют в коррупции — дайджест Life.ru. 15 ноября, 21:07 Армия России уничтожает позиции ВСУ на границе с Днепропетровской областью. Обложка © ТАСС / Александр Река

Курская область, 16 ноября

Вблизи Курской области ВС РФ продолжили наносить удары по позициям ВСУ. Цели были уничтожены у Рыжевки и Павловки. Киевское командование продолжает переброску дополнительных сил на Сумщину. 47-я отдельная механизированная бригада «Магура» пополняется наёмниками из Латинской Америки.

Запорожская область, 16 ноября

В Запорожской области ВС РФ освободили Яблоково. Флаг России над селом подняли штурмовики 114-го мотострелкового полка группировки «Восток».

— Группировке «Восток» осталось пройти на юг 7,5 километра, чтобы выйти на окраины райцентра — Гуляйполя. Освобождение этого города (довоенное население — 16 тысяч) позволит выйти в тыл украинской группировки в Орехове в обход её основных укрепрайонов. Это грозит Киеву обвалом обороны в Запорожской области, — считает военный корреспондент Александр Коц.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая уже прощается с городом. Канал «Военная хроника» отмечает, что в районе этого населённого пункта уничтожают технику, подвозящую личный состав и вооружение противника.

— Город Гуляйполе, родина Нестора Махно, стал очередной жертвой беспорядка военного управления и желания Зеленского держать Сырского. Попрощайтесь с городом на Запорожском направлении. Там объявлена эвакуация людей, его ровняют с землёй, обходят по бокам, и вскоре бои будут уже в Гуляйполе, — пишет Безуглая.

Днепропетровская область, 16 ноября

Украинские источники утверждают, что российские подразделения вошли в село Новопавловка. Причём на технике, например БМП и танках. Военный блогер Юрий Подоляка считает, что в населённый пункт под покровом тумана могли ворваться около 100 военнослужащих.

— Это очень много по нынешним временам. Этого более чем достаточно, чтобы держать под контролем половину этого крупного села, — отметил Подоляка.

По его словам, сил для обороны у противника там нет, поэтому село, расположенное на границе ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей, в ближайшее время может перейти под контроль России.

Донецкая Народная Республика, 16 ноября

Российские войска продолжают операцию по освобождению Красноармейска (Покровска) и Димитрова (Мирнограда). В последнем подразделения 51-й армии наступают в микрорайоне «Восточный» и подошли к «Западному». Боевики ВСУ сдаются в плен.

— Артиллерия очень плотно работала по Красноармейску. Много двухсотых, трёхсотых. Связи тоже практически нет. Воды, еды — нет, БК тоже нет. Да и воевать никто не хочет. И многие хотят сдаться в плен, — рассказал сдавшийся в плен украинский военнослужащий Александр Самодай.

Продолжается наступление наших войск в Константиновке. На этом направлении ВСУ попытались продвинуться в районе Предтечина и Ступочек. Их целью было отвлечение внимания от штурма города.

— Точное количество техники, которая была задействована и потеряна, пока неизвестно, но потери очевидны, — говорят украинские эксперты.

Провал протеста в Киеве: против Зеленского вышла лишь сотня человек

Анонсированная акция протеста на площади Независимости в Киеве собрала около 100 человек. На майдан пришли и военнослужащие. Один из офицеров ВСУ заявил, что в армии растёт недовольство Владимиром Зеленским. И в войсках поддерживают идею смены руководства, но без применения силы.

На ситуацию с коррупцией на Украине обратили внимание на Западе. Американский канал CNN выпустил материал о положении дел у киевского режима. Стоит отметить, что CNN близко связан с Демократической партией США, поддерживающей политику Владимира Зеленского. Его же имя уже прозвучало в суде.

— В зачитанной в суде стенограмме Тимур Миндич, предполагаемый «мозг» коррупционной схемы, заявил, что имеет влияние на президента, и похвастался Герману Галущенко, что это он убедил Зеленского позвонить тогдашнему министру энергетики по телефону и пригласить его на встречу, — пишут журналисты.

Они обращают внимание, что ранее имя Зеленского было дистанцировано от коррупционных скандалов. Но как ему спастись, есть такой рецепт.

— Это критический момент для руководства Украины: оно должно продемонстрировать непоколебимую честность и подотчётность, — считает глава Американской торговой палаты на Украине Энди Хандер.

Санкции против России: ЕС и Германия готовят новые ограничения

Европейский союз разрабатывает новые ограничения в отношении России. В Брюсселе надеются, что к санкциям присоединятся партнёры ЕС. Так европейцы планируют надавить на Москву.

— Войны проигрывает тот, у кого первым заканчиваются деньги или солдаты. Именно поэтому мы продолжаем оказывать давление на Россию санкциями, — заявила представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас.

Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее сообщал, что рестрикции будут готовы в ближайшие недели.

