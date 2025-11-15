Россия и США
Регион

Новости СВО. Штурм Великомихайловки, ВСУ оставили укрепрайон, группировка «Центр» зачищает Красноармейск, в Киеве зреет гневный Майдан, 15 ноября

Оглавление
Курская область, 15 ноября
Днепропетровская область, 15 ноября
Донецкая Народная Республика, 15 ноября
Зеленскому грозит Майдан
Украинцев депортируют из США

Армия России вышла к Великомихайловке, ВСУ обстреливают свои подразделения в Красноармейске, Зеленский может потерять власть в ближайшие дни — дайджест Life.ru.

14 ноября, 21:07
Армия России завершает освобождение Красноармейска. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vectorkel

Курская область, 15 ноября

Армия России уничтожила позиции ВСУ у Искрисковщины. Это сумское село находится на границе с Курской областью. Кроме того, российские военные лётчики нанесли удар по позициям подразделений 61-й бригады и 225-го полка в районах Садков и Андреевки.

Среди уничтоженной техники — американский бронетранспортёр International MaxxPro. Только за одни сутки противник потерял свыше 85 человек в Сумской области.

Днепропетровская область, 15 ноября

Министерство обороны подтвердило освобождение Орестополя. Флаг России над селом водрузили бойцы 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток».

— Забайкальские подразделения блокировали крупный укрепрайон ВСУ в районе Великомихайловки с южного направления. Под контроль взят обширный район обороны площадью свыше 12 квадратных километров, зачищено более 250 строений, — заявили в российском оборонном ведомстве.

Военный блогер Юрий Подоляка утверждает, что на этом направлении бои начались за Великомихайловку.

— Потеря последней для ВСУ будет весьма и весьма болезненной. Опираясь на неё, мы сможем развивать наступление вглубь Днепропетровщины, объяснил он важность взятия Великомихайловки.

Карта СВО на 15 ноября 2025 года. Штурмовые подразделения освободили населённый пункт Орестополь Днепропетровской области. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Карта СВО на 15 ноября 2025 года. Штурмовые подразделения освободили населённый пункт Орестополь Днепропетровской области. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Донецкая Народная Республика, 15 ноября

Российские войска освободили село Рог. Оно находится на восточной окраине Красноармейска (Покровска). К тому же ВС РФ наступают в соседнем Димитрове (Мирнограде). Согласно заявлению Минобороны, подразделения «Центра» продвигаются в микрорайоне «Восточный», в южной части города и в направлении микрорайона «Западный».

— Группировка «Центр» продолжает затягивать петлю вокруг ключевого города на условном Центральнодонецком направлении. Оборона противника здесь носит очаговый характер, его снабжение перерезано физически. Попытки деблокировать окруженцев ни к чему не привели. Вероятно, уже в ближайшее время Красноармейск будет освобождён, считает военкор Александр Коц.

В Красноармейске продолжают сдаваться в плен боевики ВСУ. Бывший военнослужащий 32-й отдельной механизированной бригады Вадим Закусило рассказал, что командование их бросило без снабжения. Ко всем проблемам добавились ещё и обстрелы от своих же подразделений.

— Я понял, у нас будет очень много потерь. Людей просто не хватит победить. Вот как ни старайся воевать, не возьмём этот Красноармейск. Ну никак не возьмём. Ну закончатся они, — рассказал Закусило.

Российские подразделения продолжают наступление в Димитрове в ДНР. Видео © Telegram / Минобороны России

Зеленскому грозит Майдан

Украинская активистка Мария Барабаш призвала украинцев выходить на площадь Независимости в Киеве. Причиной для выхода на акцию протеста она назвала коррупцию и потерю территорию. По её мнению, из-за казнокрадства ВСУ отступают, так как воруют даже военный налог.

— За прошлый год украинцы уплатили более 50 млрд, но эти средства не стали бронёй, не стали дронами, не стали укреплениями, — отметила она.

Барабаш обращает внимание на Красноармейск, в котором, как утверждают функционеры киевского режима, всё находится под контролем, однако город почти полностью перешёл под контроль России.

— Банковая снова играется жизнями военных, переставляя людей как фигуры на шахматной доске. Не позволим, чтобы жизнь украинцев становилась разменной монетой политических игр, пишет она.

В такой инициативе сразу же нашли «руку Кремля». Ресурсы, подконтрольные Офису президента Украины, утверждают, что Барабаш связана с Москвой. Сама же она говорит, что это попытка дискредитировать акцию.

Украинцев депортируют из США

Издание The Washington Post сообщает, что администрация Дональда Трампа готовится к высылке граждан Украины. Как минимум 80 человек покинут страну. Все они нарушили законодательство Штатов.

— США могут депортировать столько людей, сколько захотят. Мы найдём им хорошее применение, рассказал один из собеседников американских журналистов.

Вероятно, применение им найдут на фронте. Хотя шанс отправки в зону боевых действий у депортируемых есть. Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что есть проблема в логистике, так как прямых рейсов из США на Украину в данный момент нет.

