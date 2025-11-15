Новости СВО. Штурм Великомихайловки, ВСУ оставили укрепрайон, группировка «Центр» зачищает Красноармейск, в Киеве зреет гневный Майдан, 15 ноября Оглавление Курская область, 15 ноября Днепропетровская область, 15 ноября Донецкая Народная Республика, 15 ноября Зеленскому грозит Майдан Украинцев депортируют из США Армия России вышла к Великомихайловке, ВСУ обстреливают свои подразделения в Красноармейске, Зеленский может потерять власть в ближайшие дни — дайджест Life.ru. 14 ноября, 21:07 Армия России завершает освобождение Красноармейска. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vectorkel

Курская область, 15 ноября

Армия России уничтожила позиции ВСУ у Искрисковщины. Это сумское село находится на границе с Курской областью. Кроме того, российские военные лётчики нанесли удар по позициям подразделений 61-й бригады и 225-го полка в районах Садков и Андреевки.

Среди уничтоженной техники — американский бронетранспортёр International MaxxPro. Только за одни сутки противник потерял свыше 85 человек в Сумской области.

Днепропетровская область, 15 ноября

Министерство обороны подтвердило освобождение Орестополя. Флаг России над селом водрузили бойцы 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток».

— Забайкальские подразделения блокировали крупный укрепрайон ВСУ в районе Великомихайловки с южного направления. Под контроль взят обширный район обороны площадью свыше 12 квадратных километров, зачищено более 250 строений, — заявили в российском оборонном ведомстве.

Военный блогер Юрий Подоляка утверждает, что на этом направлении бои начались за Великомихайловку.

— Потеря последней для ВСУ будет весьма и весьма болезненной. Опираясь на неё, мы сможем развивать наступление вглубь Днепропетровщины, — объяснил он важность взятия Великомихайловки.

Карта СВО на 15 ноября 2025 года. Штурмовые подразделения освободили населённый пункт Орестополь Днепропетровской области. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Донецкая Народная Республика, 15 ноября

Российские войска освободили село Рог. Оно находится на восточной окраине Красноармейска (Покровска). К тому же ВС РФ наступают в соседнем Димитрове (Мирнограде). Согласно заявлению Минобороны, подразделения «Центра» продвигаются в микрорайоне «Восточный», в южной части города и в направлении микрорайона «Западный».

— Группировка «Центр» продолжает затягивать петлю вокруг ключевого города на условном Центральнодонецком направлении. Оборона противника здесь носит очаговый характер, его снабжение перерезано физически. Попытки деблокировать окруженцев ни к чему не привели. Вероятно, уже в ближайшее время Красноармейск будет освобождён, — считает военкор Александр Коц.

В Красноармейске продолжают сдаваться в плен боевики ВСУ. Бывший военнослужащий 32-й отдельной механизированной бригады Вадим Закусило рассказал, что командование их бросило без снабжения. Ко всем проблемам добавились ещё и обстрелы от своих же подразделений.

— Я понял, у нас будет очень много потерь. Людей просто не хватит победить. Вот как ни старайся воевать, не возьмём этот Красноармейск. Ну никак не возьмём. Ну закончатся они, — рассказал Закусило.

Российские подразделения продолжают наступление в Димитрове в ДНР. Видео © Telegram / Минобороны России

Зеленскому грозит Майдан

Украинская активистка Мария Барабаш призвала украинцев выходить на площадь Независимости в Киеве. Причиной для выхода на акцию протеста она назвала коррупцию и потерю территорию. По её мнению, из-за казнокрадства ВСУ отступают, так как воруют даже военный налог.

— За прошлый год украинцы уплатили более 50 млрд, но эти средства не стали бронёй, не стали дронами, не стали укреплениями, — отметила она.

Барабаш обращает внимание на Красноармейск, в котором, как утверждают функционеры киевского режима, всё находится под контролем, однако город почти полностью перешёл под контроль России.

— Банковая снова играется жизнями военных, переставляя людей как фигуры на шахматной доске. Не позволим, чтобы жизнь украинцев становилась разменной монетой политических игр, — пишет она.

В такой инициативе сразу же нашли «руку Кремля». Ресурсы, подконтрольные Офису президента Украины, утверждают, что Барабаш связана с Москвой. Сама же она говорит, что это попытка дискредитировать акцию.

Украинцев депортируют из США

Издание The Washington Post сообщает, что администрация Дональда Трампа готовится к высылке граждан Украины. Как минимум 80 человек покинут страну. Все они нарушили законодательство Штатов.

— США могут депортировать столько людей, сколько захотят. Мы найдём им хорошее применение, — рассказал один из собеседников американских журналистов.

Вероятно, применение им найдут на фронте. Хотя шанс отправки в зону боевых действий у депортируемых есть. Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что есть проблема в логистике, так как прямых рейсов из США на Украину в данный момент нет.

Авторы Даниил Черных