Новости СВО. Разгром ВСУ в Волчанске и падение Даниловки, Сырский не может прорвать котел, Киев винит Москву в своей коррупции, 14 ноября

Армия России продвинулась в Харьковской области, у ВСУ нет шансов выжить в ДНР, Зеленский ввёл санкции против своего друга — дайджест Life.ru. 13 ноября, 21:07 Армия России продвигается у Волчанска в Харьковской области. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Курская область, 14 ноября

ВС РФ нанесли удары по целям в районе Искрисковщины и Павловки. Сёла находятся вблизи границы Курской области. Кроме того, ТОС-1А «Солнцепек» поразил штурмовую группу 225-го полка ВСУ у Андреевки.

Киевское командование снимает подразделения 47-й бригады и перебрасывает их из Сумской области в Харьковскую и ДНР.

Харьковская область, 14 ноября

В Харьковской области российские войска освободили Синельниково. Этот населённый пункт находится вблизи Волчанска. По предварительной информации наши штурмовики контролируют весь периметр города, но внутри ещё идёт зачистка.

— Наши штурмовые подразделения продолжают закрепляться в городской застройке и постепенно выдавливают противника на юг. В перспективе Волчанск должен стать одним из главных опорных пунктов Российской армии в буферной зоне на границе Харьковской и Белгородской областей, — пишет военный корреспондент Александр Коц.

Накануне, министр обороны Украины Денис Шмыгаль посетил это направление. Якобы он приехал в командные пункты 57-й отдельной мотопехотой бригады ВСУ и 113-й отдельной бригады территориальной обороны.

Военный блогер Юрий Подоляка обращает внимание на другой участок фронта в Харьковской области. Это левобережье Оскола вблизи Боровой. Здесь Армия России подошла к Александровке и Коровьему Яру.

— Дело в том, что после уничтожения автомобильного моста в Боровую логистика Боровского гарнизона ВСУ зависит во многом от дороги через н.п. Рубцы. И до этой дороги нашим бойцам осталось пройти около 10 км. Наши дронщики при помощи FPV-дронов уже по ней работают, но по мере приближения фронта снабжение противника в этом мешке будет всё более и более ухудшаться, — объяснил Подоляка.

Карта СВО на 14 ноября 2025 года. Армия России освободила один из ключевых узлов обороны противника на Волчанском направлении — населённый пункт Синельниково. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Днепропетровская область, 14 ноября

Флаг России поднят над Даниловкой. Село расположено вблизи трассы, соединяющей Покровское и Гуляйполе. Таким образом, перед украинскими боевиками стоит задача остановить продвижение наших войск к дороге, которая соединяет две группировки ВСУ.

В Министерстве обороны сообщили, что освободили населённый пункт бойцы 5-й отдельной гвардейской танковой бригады 36-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток». В общей сложности ими было зачищено свыше 150 домостроений. В ведомстве отметили, что уничтожение вооружённых формирований Украины на западном берегу реки Янчур продолжается.

Расчёт РСЗО «Торнадо-С» группировки войск «Восток» уничтожил опорный пункт ВСУ в Днепропетровской области. Видео © Telegram / Минобороны России

Донецкая Народная Республика, 14 ноября

Киевские боевики постепенно сдаются в плен в Красноармейске (Покровске) и Димитрове (Мирнограде). Военнопленный Павел Сергеевский сообщил, что между его подразделением и командованием не было связи, но в задачи им поставили держать позиции. В итоге здание, в котором он находился, было взято российскими войсками.

— Хочу посоветовать своим побратимам, которые не только в Красноармейске. Есть шанс остаться живым, если вы добровольно сдадитесь, без сопротивления, у вас есть шанс остаться живым, вернуться домой к своим семьям и друзьям, — сказал Сергеевский.

Главком ВСУ Александр Сырский не оставляет попыток деблокировать окружённых. Атаки противника отбиваются нашими войсками.

— Сырский откровенно врёт, говоря о том, что группировка ВСУ внутри котла будет освобождена: все попытки контратаковать со стороны Доброполья на Родинское и в районе Шахова натыкаются на уверенную оборону бойцов нашей 51-й армии, которые не только держат этот удар, но и перемалывают и уменьшают сейчас личный состав элитных подразделений ВСУ, — сообщил военкор Павел Кукушкин.

Евгений Поддубный отмечает, что ВС РФ продолжают выдавливать противника, однако Российская армия продолжает продвигаться вперёд в Красноармейске.

— Наши войска, а это штурмовые группы 2-й армии, ведут наступательные действия в западной части города, северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также на территории западной промзоны. Одновременно с этим наши бойцы отбивают попытки боевиков прорваться к окружённым формированиям ВСУ со стороны Гришина. Здесь действует 425-й штурмовой полк ВСУ «Скала», — отметил Поддубный.

Санкции Зеленского против своих друзей

На Украине продолжается разбор дела Тимура Миндича. Сам Миндич, как и ещё несколько человек, фигурирующих в расследовании НАБУ, попали под санкции Владимира Зеленского. Украинский журналист Анатолий Шарий обратил внимание на то, что ограничения введены против гражданина Израиля Миндича, хотя у него есть украинский паспорт. Таким образом, друг Зеленского может продолжать жить как раньше.

Киевский режим вынужден признать, что коррупция поразила высшие эшелоны власти, но виновата в этом, конечно же, Россия.

— Новость о расследовании коррупционной схемы в энергетическом секторе, к сожалению, не вызывает удивления. Это логическое продолжение прошлого, когда Кремль десятилетиями создавал систему, чтобы удержать Украину в своей сфере влияния. Коррупция была одним из его основных инструментов, и остатки этого механизма существуют до сих пор, — заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, добавляя, что Украина изменилась и борется со злоупотреблениями.

Авторы Даниил Черных