Новости СВО. Окружение и разгром ВСУ в Красноармейске, зачистка Купянска, паническое бегство боевиков из Ровнополья, 13 ноября
Украинские подразделения отступают из Запорожской области, ВС РФ не оставили пути выхода ВСУ из Красноармейска, Россия может оставить Украину без Чёрного моря — дайджест Life.ru.
Армия России теснит ВСУ от Димитровграда. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Курская область, 13 ноября
Позиции ВСУ в Рыжевке оказались под ударом артиллеристов группировки «Север». Она находится в нескольких километрах от границы Курской области. В сумском селе Глыбное БПЛА «Герань» уничтожил пункт дислокации иностранных наёмников. Российские войска продолжают продвигаться на территории противника.
В самих Сумах боевики украинских формирований калечат детей. Стало известно, что пьяный штурмовик 425-го полка «Скала» сбил на своей машине 11-летнего ребёнка. Позже выяснилось, что 45-летний мужчина самовольно оставил часть.
Харьковская область, 13 ноября
В западной части Купянска продолжаются боестолкновения. Командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Лаврик сообщил, что подразделения ВС РФ выбили ВСУ с улиц 1-я Западной, Зодчих и Вербицкого.
— Наносим огневое поражение противнику, засевшему в лесу на южной окраине Купянска и в лесопарковой зоне между улицами Сеньковской и Приоскольной, — описал обстановку в Купянске Лаврик.
Украинским войскам, окружённым в городе, командование дало приказ расстреливать гражданских, выходящих из города в сторону российских войск.
— Командование бросило, мы сами здесь остались. У нас уже ни еды не было, ни боеприпасов. Где артиллерия наша, я не знаю, она молчит уже третьи сутки, — рассказал один из боевиков, сдавшихся в плен в районе Купянска.
Расчёты FPV-дронов войск беспилотных систем группировки войск «Запад» сожгли бронетранспортёр М113 производства США, а также пикап с личным составом ВСУ в зоне спецоперации. Видео © Telegram / Минобороны России
Запорожская область, 13 ноября
Силы обороны Юга Украины заявляют, что украинские подразделения покинули село Ровнополье. Российское Министерство обороны пока не подтверждало, что населённый пункт занят ВС РФ.
— Поздно вечером в результате комплексного огневого поражения наших позиций в районе Ровнополья с целью сохранения жизни личного состава украинские подразделения переместились на более выгодные рубежи, — говорится в заявлении.
Военные эксперты с Украины бьют тревогу по этому направлению. Обозреватель Богдан Мирошников говорит, что сложившаяся для ВСУ обстановка на направлении близка к «катастрофе», в том числе и потому, что командование не обладает реальной информацией.
— После Гуляйполя будет Орехов. А дальше, кроме Камышевахи и Степногорска, уже особо ничто не будет сдерживать врага от того, чтобы подобраться к южным окраинам Запорожья, — предполагает Мирошников.
Донецкая Народная Республика, 13 ноября
В Донецкой Народной Республике освобождено село Сухой Яр. Оно находится в нескольких километрах южнее Димитрова (Мирнограда). В Красноармейске (Покровске) остались небольшие группы противника, не успевшие покинуть город, заявляют авторы канала «Архангел спецназа». В районе Родинского противник пытается накопить силы и пробить коридор для подразделений, блокированных ВС РФ.
— ВСУ не оставляют попыток деблокировать окруженцев, однако превосходство в малом воздухе на данном участке фронта — за российской стороной. Счёт этих городов пошёл на дни, — пишет военный корреспондент Александр Коц.
Военкор Павел Кукушкин утверждает, что Красноармейск уже полностью под контролем ВС РФ, а вэсэушники, оказавшиеся в южной части «котла», не смогут его покинуть.
— Красноармейск уже полностью контролируется нашей 2-й армией группировки «Центр». Зачищены его восточные предместья — Гнатовка и Рог — и микрорайон высотной застройки на северо-востоке Динас. Продвинувшись в село Ровное, мы уже контролируем физически все дороги, которые ведут из Красноармейска, — заявил он.
Среди ликвидированных украинских боевиков находят идейных нацистов. Так, батальон «Тигр» уничтожил вэсэушника с татуировкой в виде орла Третьего рейха и надписью: Mein Kampf. Mein Führer.
Карта СВО на 13 ноября 2025 года. Подразделения ГрВ «Центр» завершили зачистку от украинских боевиков населённого пункта Сухой Яр. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО
Харьков, Николаев, Одесса: названы следующие цели России
Авторы издания Foreign Affairs пришли к выводу, что Россия готовится освободить ещё несколько областных центров, находящихся под контролем Украины. Речь идёт о Харькове, Николаеве и Одессе. Учитывая, что Херсонская область уже является частью Российской Федерации, будущая Украина может остаться без выхода к Чёрному морю. После того как регионы Новороссии станут подконтрольны Москве, должно последовать принуждение к миру. В будущем Украина должна стать сателлитом России.
Российские власти никогда не говорили публично о намерениях взять под контроль оставшиеся на Украине регионы, однако Владимир Путин напоминал, что часть городов имеют русские корни.
— Причём здесь Украина? Никакого отношения не имеет вообще. Ни Крым, ни вообще всё Причерноморье. Одесса вообще русский город. Мы же знаем об этом, — говорил в 2023 году президент России.
Кличко требует мобилизовать молодежь, пока его сын учится в Лондоне
Мэр Киева Виталий Кличко в интервью газете Politico заявил, что Украине необходимо начинать мобилизацию начиная с 22 лет. Сейчас нижний порог установлен на отметке в 25 лет. Необходимо это из-за того, что в вооружённых формированиях не хватает личного состава.
— В настоящее время на Украине мобилизация возможна только с 25 лет. Возможно, стоит рассмотреть снижение этого возраста до 23 или даже 22 лет, — сказал столичный градоначальник.
Несмотря на нехватку людей, 25-летний сын Кличко Егор-Дэниел не идёт на службу в ВСУ, а продолжает жить на Западе, где уже успел получить диплом Лондонской школы экономики и политических наук.
Ранее киевский режим разрешил покинуть Украину молодым людям, чей возраст не достиг 23 лет, что привело к дополнительному оттоку мужского населения.