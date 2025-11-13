Новости СВО. Окружение и разгром ВСУ в Красноармейске, зачистка Купянска, паническое бегство боевиков из Ровнополья, 13 ноября Оглавление Курская область, 13 ноября Харьковская область, 13 ноября Запорожская область, 13 ноября Донецкая Народная Республика, 13 ноября Харьков, Николаев, Одесса: названы следующие цели России Кличко требует мобилизовать молодежь, пока его сын учится в Лондоне Украинские подразделения отступают из Запорожской области, ВС РФ не оставили пути выхода ВСУ из Красноармейска, Россия может оставить Украину без Чёрного моря — дайджест Life.ru. 12 ноября, 21:07 Армия России теснит ВСУ от Димитровграда. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Курская область, 13 ноября

Позиции ВСУ в Рыжевке оказались под ударом артиллеристов группировки «Север». Она находится в нескольких километрах от границы Курской области. В сумском селе Глыбное БПЛА «Герань» уничтожил пункт дислокации иностранных наёмников. Российские войска продолжают продвигаться на территории противника.

В самих Сумах боевики украинских формирований калечат детей. Стало известно, что пьяный штурмовик 425-го полка «Скала» сбил на своей машине 11-летнего ребёнка. Позже выяснилось, что 45-летний мужчина самовольно оставил часть.

Харьковская область, 13 ноября

В западной части Купянска продолжаются боестолкновения. Командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Лаврик сообщил, что подразделения ВС РФ выбили ВСУ с улиц 1-я Западной, Зодчих и Вербицкого.

— Наносим огневое поражение противнику, засевшему в лесу на южной окраине Купянска и в лесопарковой зоне между улицами Сеньковской и Приоскольной, — описал обстановку в Купянске Лаврик.

Украинским войскам, окружённым в городе, командование дало приказ расстреливать гражданских, выходящих из города в сторону российских войск.

— Командование бросило, мы сами здесь остались. У нас уже ни еды не было, ни боеприпасов. Где артиллерия наша, я не знаю, она молчит уже третьи сутки, — рассказал один из боевиков, сдавшихся в плен в районе Купянска.

Расчёты FPV-дронов войск беспилотных систем группировки войск «Запад» сожгли бронетранспортёр М113 производства США, а также пикап с личным составом ВСУ в зоне спецоперации. Видео © Telegram / Минобороны России

Запорожская область, 13 ноября

Силы обороны Юга Украины заявляют, что украинские подразделения покинули село Ровнополье. Российское Министерство обороны пока не подтверждало, что населённый пункт занят ВС РФ.

— Поздно вечером в результате комплексного огневого поражения наших позиций в районе Ровнополья с целью сохранения жизни личного состава украинские подразделения переместились на более выгодные рубежи, — говорится в заявлении.

Военные эксперты с Украины бьют тревогу по этому направлению. Обозреватель Богдан Мирошников говорит, что сложившаяся для ВСУ обстановка на направлении близка к «катастрофе», в том числе и потому, что командование не обладает реальной информацией.

— После Гуляйполя будет Орехов. А дальше, кроме Камышевахи и Степногорска, уже особо ничто не будет сдерживать врага от того, чтобы подобраться к южным окраинам Запорожья, — предполагает Мирошников.

Донецкая Народная Республика, 13 ноября

В Донецкой Народной Республике освобождено село Сухой Яр. Оно находится в нескольких километрах южнее Димитрова (Мирнограда). В Красноармейске (Покровске) остались небольшие группы противника, не успевшие покинуть город, заявляют авторы канала «Архангел спецназа». В районе Родинского противник пытается накопить силы и пробить коридор для подразделений, блокированных ВС РФ.

— ВСУ не оставляют попыток деблокировать окруженцев, однако превосходство в малом воздухе на данном участке фронта — за российской стороной. Счёт этих городов пошёл на дни, — пишет военный корреспондент Александр Коц.

Военкор Павел Кукушкин утверждает, что Красноармейск уже полностью под контролем ВС РФ, а вэсэушники, оказавшиеся в южной части «котла», не смогут его покинуть.

— Красноармейск уже полностью контролируется нашей 2-й армией группировки «Центр». Зачищены его восточные предместья — Гнатовка и Рог — и микрорайон высотной застройки на северо-востоке Динас. Продвинувшись в село Ровное, мы уже контролируем физически все дороги, которые ведут из Красноармейска, — заявил он.

Среди ликвидированных украинских боевиков находят идейных нацистов. Так, батальон «Тигр» уничтожил вэсэушника с татуировкой в виде орла Третьего рейха и надписью: Mein Kampf. Mein Führer.

Карта СВО на 13 ноября 2025 года. Подразделения ГрВ «Центр» завершили зачистку от украинских боевиков населённого пункта Сухой Яр. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Харьков, Николаев, Одесса: названы следующие цели России

Авторы издания Foreign Affairs пришли к выводу, что Россия готовится освободить ещё несколько областных центров, находящихся под контролем Украины. Речь идёт о Харькове, Николаеве и Одессе. Учитывая, что Херсонская область уже является частью Российской Федерации, будущая Украина может остаться без выхода к Чёрному морю. После того как регионы Новороссии станут подконтрольны Москве, должно последовать принуждение к миру. В будущем Украина должна стать сателлитом России.

Российские власти никогда не говорили публично о намерениях взять под контроль оставшиеся на Украине регионы, однако Владимир Путин напоминал, что часть городов имеют русские корни.

— Причём здесь Украина? Никакого отношения не имеет вообще. Ни Крым, ни вообще всё Причерноморье. Одесса вообще русский город. Мы же знаем об этом, — говорил в 2023 году президент России.

Кличко требует мобилизовать молодежь, пока его сын учится в Лондоне

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью газете Politico заявил, что Украине необходимо начинать мобилизацию начиная с 22 лет. Сейчас нижний порог установлен на отметке в 25 лет. Необходимо это из-за того, что в вооружённых формированиях не хватает личного состава.

— В настоящее время на Украине мобилизация возможна только с 25 лет. Возможно, стоит рассмотреть снижение этого возраста до 23 или даже 22 лет, — сказал столичный градоначальник.

Несмотря на нехватку людей, 25-летний сын Кличко Егор-Дэниел не идёт на службу в ВСУ, а продолжает жить на Западе, где уже успел получить диплом Лондонской школы экономики и политических наук.

Ранее киевский режим разрешил покинуть Украину молодым людям, чей возраст не достиг 23 лет, что привело к дополнительному оттоку мужского населения.

Авторы Даниил Черных