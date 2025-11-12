Новости СВО. Штурмовики зачистили Новоуспеновское, ВСУ в огненном кольце под Купянском, Лондон стоит за провальной спецоперацией ГУР, 12 ноября Оглавление Удары артиллерии по скоплениям ВСУ на Сумском направлении, 12 ноября Прорыв к Гуляйполю, 12 ноября: освобождено Новоуспеновское Котёл под Купянском, 12 ноября: восточная часть города освобождена Наступление под Северском, 12 ноября: новые котлы для ВСУ Провал спецоперации ГУР: за угоном МиГ-31 стоял Лондон Кризис мобилизации ВСУ: Киев призывает бездомных Армия России берёт под контроль новые населённые пункты Запорожья и продвигается в ДНР, российский самолёт мог быть сбит над Румынией, на Украине дело идёт к мобилизации бомжей — дайджест Life.ru. 11 ноября, 21:07 Армия России уничтожает позиции ВСУ на Запорожском направлении. Обложка © РИА «Новости» / Станислав Красильников

Удары артиллерии по скоплениям ВСУ на Сумском направлении, 12 ноября

Артиллеристы группировки «Север» продолжают уничтожать личный состав ВСУ, скапливающийся у Курской области. Цели поражены в сумском селе Павловка. Оно находится менее чем в километре от границы.

Российские войска продвигаются по территории Сумской области. В свою очередь, киевские подразделения отказываются идти в наступление. Боевики 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ «Магура», переброшенные под Юнаковку, не идут в бой из-за своего командира, которому всего 26 лет.

Прорыв к Гуляйполю, 12 ноября: освобождено Новоуспеновское

В Запорожской области флаг России поднят над селом Новоуспеновское. Выбить ВСУ с занимаемых позиций смогли штурмовики 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й гвардейской общевойсковой армии.

— Группировка «Восток» продолжает стремительное продвижение по подконтрольным ВСУ районам Запорожья и уверенно идёт на райцентр — город Гуляйполе с довоенным населением около 16 тысяч человек. Его освобождение позволит выйти на Орехов с северо-востока и ударить в тыл украинской линии обороны, — отметил военный корреспондент Александр Коц.

Также в Запорожской области ВС РФ ведут освобождение Приморского. Село находится на берегу остатков Каховского водохранилища. По информации канала «Архангел спецназа», бои идут уже в центре населённого пункта, а FPV-дроны долетают до северных окраин. В свою очередь, противник готовится встречать наши войска в соседней Малоекатериновке, где он уже возвёл фортификационные сооружения.

Карта СВО на 12 ноября 2025 года. Бойцы ГВ «Восток» освободили населённый пункт Новоуспеновское в Запорожской области. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Котёл под Купянском, 12 ноября: восточная часть города освобождена

В Министерстве обороны заявили об освобождении нашими войсками восточной части Купянска. В городе продолжают оставаться заблокированными подразделения ВСУ.

— В Купянске котёл, который сформировался на левом берегу реки Оскол, ещё более сужается. Вэсэушники предпринимают попытки его деблокировать — ничего у них не получается. Кроме того, на подходе котлы в Северске и Лимане. Там активно продвигаются бойцы группировок «Юг» и «Запад», — рассказал военкор Павел Кукушкин.

Наступление под Северском, 12 ноября: новые котлы для ВСУ

Как раз к Северску продвижение идёт сразу с трёх сторон. ВСУ успели создать укрепления на юге и востоке. В Ямполе штурмовики расширяют зону контроля, а в Дроновке наши подразделения уже на южной окраине.

Армия России добивает остатки вооружённых формирований Украины в Красноармейске (Покровске) и Димитрове (Мирнограде). Постепенно киевские боевики сдаются в плен.

— В плен сдались 25 военнослужащих 38-й бригады морской пехоты ВСУ. Отрезанные от снабжения, не имеющие возможности эвакуировать раненых, без еды и воды, взвод, следуя инструкциям российских бойцов, сдался в Димитрове, — сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

Выйти из окружённых городов пытались боевики 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ. По ним открыло огонь другое украинское подразделение. По предварительной информации, киевские формирования перепутали знаки различия, из-за чего могло погибнуть до 20 человек.

Расчёт РСЗО БМ-21 «Град» 268-го самоходно-артиллерийского полка группировки войск «Центр», уничтожив опорный пункт ВСУ, поддержал продвижение наступающих штурмовых групп на Красноармейском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России

Провал спецоперации ГУР: за угоном МиГ-31 стоял Лондон

Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал историю о том, как Главное управление разведки Украины под руководством британских специалистов планировало угнать из России истребитель МиГ-31 с ракетами «Кинжал». Напомним, что накануне об этом сообщила ФСБ РФ. Лётчикам обещали заплатить по 3 миллиона долларов. Планировалось, что самолёт будет сбит над румынским городом Констанца. По мнению Лаврова, за этой спецоперацией ГУР стоит Лондон.

— Роль Лондона — провоцировать в различных ситуациях, включая недавний случай, когда ФСБ разоблачила заговор, направленный на то, чтобы вынудить одного из российских пилотов на истребителе с ракетой «Кинжал» полететь якобы по приглашению на военную базу Констанца в Румынии с явной целью организовать там сбитие этого самолёта, обвинив Россию в нападении на Североатлантический альянс, — заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Кризис мобилизации ВСУ: Киев призывает бездомных

Издание The Financial Times утверждает, что Киев теряет города в Донбассе из-за нехватки личного состава. Дошло до того, что есть пустые участки, где дежурят только БПЛА. В это же время киевский режим собирается набирать в свои формирования бездомных.

— Понимаю, что кто-то решает таким образом выполнение планов, но, из-за того что мы мобилизуем бомжей, стариков и больных, никому в армии лучше не становится, — считает комбриг ВСУ Максим Жорин.

По его словам, Украина не сможет противостоять России количеством, поэтому нужны подготовленные войска. Кроме того, боевик напомнил, что ТЦК не трогает рестораны и другие заведения. Вероятно, сами военкомы этому не рады. Оказалось, что среди сотрудников ТЦК зафиксированы случаи попыток самоубийств из-за тяжёлых условий труда.

