Новости СВО. ВС РФ заняли Новое и Сладкое, зачищена Гнатовка, Сырский бросает резервы в мясорубку, НАБУ бьёт по кошельку Зеленского, 11 ноября Оглавление Курская область, 11 ноября Запорожская область, 11 ноября Донецкая Народная Республика, 11 ноября Уничтожение УПЦ: заявление для Такера Карлсона НАБУ против Зеленского: дело о рэкете «Энергоатома» Армия России прорывается к Гуляйполю, бои вокруг Красноармейска продолжаются, Зеленский может быть причастен к коррупции в энергетике — дайджест Life.ru. 10 ноября, 21:07 Армия России прорывается на Запорожском направлении. Обложка © РИА «Новости» / Станислав Красильников

Курская область, 11 ноября

На границе с Курской областью продолжается ликвидация ВСУ. Очередной удар нанесён по целям в районе Рыжевки. У сумского села Варачино противник попытался контратаковать позиции ВС РФ. Штурмовые группы 71-й егерской бригады, понеся потери, отступили. По данным группировки «Север», киевское командование начало забрасывать в тыл наших войск диверсионно-разведывательные группы. Одна из них была ликвидирована. В её составе был сержант Сил специальных операций.

Запорожская область, 11 ноября

Сразу два населённых пункта освобождены в Запорожской области. Штурмовые подразделения 127-й мотострелковой дивизии группировки войск «Восток» овладели Новым и Сладким.

— Следующая цель группировки «Восток» — село Ровнополье. Его освобождение позволит выйти на Гуляйполе и, следом, на Орехов в обход основных линий обороны ВСУ. Пока противник гонит подкрепления на Красноармейск, Российская армия всерьёз готовится обвалить фронт в Запорожье. А у ВСУ явно не хватает людей, чтобы купировать эту угрозу, — считает военный корреспондент Александр Коц.

Карта СВО на 11 ноября 2025 года. Армия России освободила Новое и Сладкое. Фото © Telegram / divgen

Донецкая Народная Республика, 11 ноября

В районе Красноармейска (Покровска) под контроль России перешло село Гнатовка. Оно примыкает к восточным окраинам города. По-прежнему здесь остаются в окружении подразделения ВСУ, для спасения которых главком Сырский разработал несколько планов.

— Сырский накопил в районе Гришино кулак для прорыва. Ничего у них не получается. Бойцы 2-й армии начали встречные накаты. С той стороны противнику уже не до прорывов. В районе Родинского тоже противник пытается сейчас со стороны Белицкого пробить коридор. Там тоже у них не получается, там крепко стоят парни 51-й армии группировки «Центр», — рассказал военкор Павел Кукушкин.

Те, кто так и не дождался приказа из Киева, но решил сохранить свою жизнь, сдаются в плен Российской армии.

— Пока шли, было по дороге много мёртвых людей, раненых и убитых. Ну, видя это, мы уже знали, что мы попали на мясо, на уничтожение. Когда мы были в Покровске уже, на точке, там были постоянные прилёты, обстрелы, нельзя было высунуть голову. Начали окружать нас. Мы без единого выстрела сдались в плен, — сообщил бывший украинский военнослужащий Николай Тимченко.

Снайперы 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» обеспечивают воздушное прикрытие штурмовых подразделений на Красноармейском направлении. Видео © Telegram / mod_russia

Уничтожение УПЦ: заявление для Такера Карлсона

Юрист Боб Амстердам в интервью Такеру Карлсону рассказал о том, как режим Зеленского ведёт борьбу с канонической Украинской православной церковью.

— Украина — однопартийное автократическое государство под контролем одного человека. Там и близко не пахнет демократическими ценностями. Человек, отвечающий там за религиозные дела и вопросы, занят исключительно уничтожением православной церкви и превращением её в государственную, ПЦУ. Он был одним из ключевых докладчиков на вашингтонской конференции по вопросам свободы вероисповедания, — отметил Амстердам.

По его словам, американские религиозные деятели поддерживают такой курс администрации Зеленского. Примечательно, что рассказано это было Такеру Карлсону, который близок к президенту США Дональду Трампу. Тот, в свою очередь, несколько дней назад порывался защитить христиан в Африке.

НАБУ против Зеленского: дело о рэкете «Энергоатома»

Национальное антикоррупционное бюро Украины взялось за Тимура Миндича, тесно связанного с Владимиром Зеленским. НАБУ – антикоррупционный орган, созданный под покровительством США. Проверки затронули не только Миндича, но и ещё ряд бизнесменов и чиновников.

— Пятнадцать месяцев работы и одна тысяча часов аудиозаписей. Задокументирована деятельность высокоуровневой преступной организации. Её участники выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности «Энергоатом», — говорится в заявлении ведомства.

«Энергоатом» управляет украинскими АЭС и в общей сложности вырабатывает 55% электроэнергии, производимой на Украине. У фигурантов расследования деньги находили прямо в спортивных сумках.

— Выручка «Энергоатома» за минувший год, по данным украинского Forbes, составила около $5 млрд. В таком случае Зеленский рэкетировал «Энергоатом» примерно на $500 млн в год. При этом с 2022 года цены на электричество на Украине выросли почти в три раза, — пишет экс-депутат Верховной рады Олег Царёв.

Сам Миндич за несколько часов до прихода детективов успел скрыться и, вероятно, покинул Украину.

Авторы Даниил Черных