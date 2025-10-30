Мать без вести пропавшего бойца СВО поехала искать сына и осталась помогать жителям фронтовых сёл

Вера Шовкопляс из Пскова, уже два года разыскивающая своего пропавшего без вести сына-солдата, нашла новую цель жизни — спасение стариков в прифронтовых сёлах Запорожской области. Обойдя сотни госпиталей и моргов от Мариуполя до Джанкоя, она оказалась в селе Новое, где из тысячи жителей осталось двадцать пожилых людей, прячущихся в подвалах от ежедневных обстрелов ВСУ.

Как рассказала Вера, в эти населённые пункты, расположенные в нескольких километрах от линии соприкосновения, не решаются заезжать ни экстренные службы, ни волонтёры — только военные под прикрытием РЭБ. После гибели двух электриков, убитых прицельным артиллерийским огнём во время восстановления энергоснабжения, единственным человеком, регулярно привозящим сюда продукты, воду и газовые баллоны, стала она сама.

Имея юридическое образование и опыт волонтёрской работы, Вера наладила сотрудничество с районной администрацией Токмака, которая стала еженедельно выделять хлеб для жителей. Она также помогала старикам с оформлением документов, пока её автомобиль не вышел из строя. После временного использования скутера, подаренного местным жителем, проблему решил директор завода «Уклад» Константин Харитонов, подаривший ей «Ниву» — несмотря на то, что старики пытались собрать деньги на машину со своих скудных пенсий.

Собеседница RG.ru отметила, что местные жители, сами живущие впроголодь, продолжают поддерживать российских военных — собирают для них яйца и пекут пирожки. При этом сами они выживают в основном за счёт огородов, рискуя попасть под мины-«польки», сбрасываемые с украинских дронов.

«Это такое ноу-хау придумали они, мины совсем крохотные и бесшумные. Наступил — и ноги нет. Так что пристально смотрите под ноги, они тут везде рассыпаны...» — предупредила журналистов Вера.

Ранее жительница Амурской области добилась возвращения своего сына из зоны специальной военной операции после того, как его брат погиб при исполнении воинского долга. Женщина обратилась к командованию с просьбой отозвать второго сына с фронта. В настоящее время военнослужащий продолжает нести службу в своей части на территории Амурской области.