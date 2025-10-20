Жительница Приамурья вернула сына из зоны СВО после гибели его брата

Жительница Амурской области добилась возвращения своего сына из зоны специальной военной операции после того, как его брат погиб при исполнении воинского долга. Об этом сообщила пресс-служба регионального уполномоченного по правам человека.

По словам омбудсмена Натальи Кравчук, женщина обратилась к командованию с просьбой отозвать второго сына с фронта, но получила несколько отказов. После её визита к депутатам Государственной Думы, которые поддержали это право, принятие окончательного решения месяцами откладывалось.

Ситуация разрешилась после направления официальных запросов в Министерство обороны и военную прокуратуру. В настоящее время военнослужащий продолжает нести службу в своей части на территории Амурской области.

Ранее Life.ru рассказывал, как российскому военнослужащему Валерию Ш., пропавшему на фронте, по ошибке присвоили статус «самовольно оставившего часть». Формулировку пересмотрели после вмешательства депутата Госдумы Максима Иванова, который отреагировал на обращение матери солдата и направил запрос в прокуратуру. Теперь боец считается пропавшим без вести. Вестей о его судьбе, к сожалению, по-прежнему нет.