13 октября, 12:03

Числился в самоволке: Честь пропавшего на СВО бойца очистили после вмешательства депутата

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

В России по ошибке приписали статус «самовольно оставившего часть» (СОЧ) пропавшему на фронте солдату ВС РФ. Внимание к этому случаю привлёк у себя в телеграм-канале депутат Госдумы Максим Иванов.

С жалобой к парламентарию обратилась мама военнослужащего Валерия Ш. Иванов сразу взял дело под контроль и отправил запрос о проверке в прокуратуру. После его вмешательства ошибка была исправлена. Формулировку пересмотрели: статус бойца изменён на «пропавший без вести».

К сожалению, о судьбе пропавшего солдата по-прежнему ничего не известно.

Ранее в Госдуме пообещали, что Российская армия никогда не станет стрелять в украинских солдат, которые пришли добровольно сложить оружие. Депутаты заявили, что они гарантированно увидятся со своими родственниками и близкими.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

