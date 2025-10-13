Числился в самоволке: Честь пропавшего на СВО бойца очистили после вмешательства депутата

В России по ошибке приписали статус «самовольно оставившего часть» (СОЧ) пропавшему на фронте солдату ВС РФ. Внимание к этому случаю привлёк у себя в телеграм-канале депутат Госдумы Максим Иванов.

С жалобой к парламентарию обратилась мама военнослужащего Валерия Ш. Иванов сразу взял дело под контроль и отправил запрос о проверке в прокуратуру. После его вмешательства ошибка была исправлена. Формулировку пересмотрели: статус бойца изменён на «пропавший без вести».

К сожалению, о судьбе пропавшего солдата по-прежнему ничего не известно.

