Россия гарантирует, что сохранит жизнь украинским военнослужащим, которые примут решение добровольно сложить оружие. Об этом сказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру».

«Мы гарантируем им жизнь. Гарантируем, что они встретятся со своими родственниками и близкими», — подчеркнул парламентарий.

Депутат напомнил, что командование ВСУ постоянно отдаёт приказы обстреливать места скопления украинских военнопленных солдат. Например, был сбит российский самолёт с бойцами ВСУ, которых Москва отправила на обмен пленными. Чепа добавил, что на Украине зверствует мобилизация, многие не хотят воевать, но их силой гонят на фронт, свыше 50 тысяч украинских солдат дезертировали за три года, также на передовой у ВСУ есть заградотряды. Депутат заверил, что для украинских солдат единственный способ спасти свою жизнь — сдаться в плен, перестав воевать за преступный киевский режим.

Напомним, на Украине подсчитали количество солдат, которые самовольно сбежали с позиций на фронте или из войсковых частей, начиная с 2022 года. Так, заведено свыше 270 тысяч уголовных дел по фактам дезертирства. Данные приводит украинская Генпрокуратура. Местные журналисты считают, что официальная статистика гораздо ниже реальных цифр.