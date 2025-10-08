На Украине подсчитали количество солдат, которые самовольно сбежали с позиций на фронте или из войсковых частей, начиная с 2022 года. Так, заведено свыше 270 тысяч уголовных дел по фактам дезертирства. Об этом сообщило украинское издание Liga.net со ссылкой на данные офиса генпрокурора.

«С января 2022 года по август 2025 года на Украине возбудили более 270 тысяч уголовных производств по статьям о самовольном оставлении части и дезертирстве, лишь 5% из них дошли до суда», — сказано в публикации.

Там отмечается, что общее число зарегистрированных преступлений по статье о самовольном оставлении воинской части или места службы составило 218 282, а по статье о дезертирстве – 52 075. Авторы подчёркивают, что это официальные данные, которые могут оказаться на порядок ниже реальной статистики, учитывая темпы насильственной мобилизации на Украине и усталость украинцев от боевых действий.

Ранее депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что дезертирство в рядах Вооружённых сил Украины приобрело угрожающие масштабы и сопоставимо с численностью нескольких общевойсковых армий. Парламентарий считает, что политическая ситуация на Украине приближается к социальному взрыву из-за сопротивления населения принудительной мобилизации и действиям сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК).