8 октября, 13:24

Дезертир из ВСУ изнасиловал 15-летнюю девушку и похоронил под грудой камней в колодце

Дезертир из ВСУ изнасиловал и убил 15-летнюю девушку в Винницкой области

Обложка © Национальная полиция Украины

Обложка © Национальная полиция Украины

В Винницкой области Украины военнослужащий совершил жестокое убийство 15-летней девочки, а затем похоронил её под грудой камней в колодце. Об ужасающих деталях преступления сообщили в полиции региона.

Фото © Полиция Винницкой области Украины

Фото © Полиция Винницкой области Украины

5 октября девушка должна была поехать на учёбу в Ильинцы, но пропала. Во время её поисков и выяснилось, что 26-летний срочник ВСУ познакомился с ней в социальных сетях и договорился о личной встрече. Он обещал подвезти её к учебному заведению на мотоцикле. Вместо этого он отвез девушку в заброшенный дом своих родственников и изнасиловал. Чтобы скрыть преступление, злоумышленник жестоко избил потерпевшую и сбросил тело в колодец и засыпал его камнями. Изверг задержан.

Ранее Life.ru сообщал, что в испанском городе Лерида суд освободил из-под стражи 40-летнего мужчину, задержанного по обвинению в изнасиловании собственной 21-летней дочери. Инцидент произошёл в ночь на 6 октября на площади Пласа-де-ла-Льотха, где патрульные полицейские застали подозреваемого за совершением преступления в присутствии сына потерпевшей. Мужчину немедленно арестовали и доставили в участок, но ненадолго.

Александра Мышляева
