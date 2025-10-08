Дезертир из ВСУ изнасиловал 15-летнюю девушку и похоронил под грудой камней в колодце

5 октября девушка должна была поехать на учёбу в Ильинцы, но пропала. Во время её поисков и выяснилось, что 26-летний срочник ВСУ познакомился с ней в социальных сетях и договорился о личной встрече. Он обещал подвезти её к учебному заведению на мотоцикле. Вместо этого он отвез девушку в заброшенный дом своих родственников и изнасиловал. Чтобы скрыть преступление, злоумышленник жестоко избил потерпевшую и сбросил тело в колодец и засыпал его камнями. Изверг задержан.