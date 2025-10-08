Маньяка-рецидивиста с ножом, который хотел изнасиловать девушку в Лефортово, поймали в Рязани

Правоохранительные органы задержали 22-летнего Дмитрия Шепетуху, подозреваемого в попытке изнасилования с применением ножа в районе Лефортово. Об этом сообщает SHOT.

Дмитрий Шепетуха в 2018 году. Фото © SHOT

По данным телеграм-канала, уроженец Самарской области, ранее неоднократно судимый за умышленное причинение вреда здоровью и грабежи, был задержан в Рязани после побега с места преступления. Мужчина, освободившийся из исправительной колонии в апреле 2024 года, в настоящее время находится на допросе, где следователи устанавливают его возможную причастность к другим аналогичным преступлениям.

Возбуждено уголовное дело по статьям о насильственных действиях сексуального характера и покушении на изнасилование. Расследование взято на особый контроль столичным следственным управлением.

Напомним, попытка изнасилования, о которой стало известно сегодня, произошла накануне утром. Мужчина напал на девушку, которая вышла на пробежку в парке Лефортово и попытался её изнасиловать, угрожая ножом. К счастью, жертва смогла вырваться и убежать, а извращенца оперативно поймали.