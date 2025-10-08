Маньяк с ножом напал на девушку во время пробежки в парке в Москве и пытался её изнасиловать

В московском районе Лефортово маньяк пытался изнасиловать девушку, напав на неё с ножом. Правоохранительные органы оперативно начали его поиск и к настоящему моменту уже задержали, в том числе благодаря самой девушке, которая по памяти помогла составить его фоторобот.

Фоторобот преступника. Фото © SHOT

По информации SHOT, инцидент произошёл ранним утром вторника: неизвестный напал на девушку, вышедшую на пробежку в Лефортовский парк. Злоумышленник угрожал ей ножом и пытался совершить насильственные действия, однако пострадавшей удалось освободиться и сбежать от него. В итоге маньяка удалось поймать.

Старое фото преступника. Фото © SHOT

«Задержан мужчина, подозреваемый в совершении преступлений в отношении девушки на юго-востоке Москвы. <...> Возбуждено уголовное дело в отношении уроженца Самарской области. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование), п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера)», — сказано в публикации столичного СК.

На днях Life.ru рассказывал, как в Перми задержали насильника, напавшего на двух 14-летних девочек. 20 сентября мужчина в балаклаве кинулся на них во время прогулки по эко-тропе, одна убежала сразу, а вторую он смог схватить и попытался изнасиловать, но наткнулся на отчаянное сопротивление. Девочка смогла нанести извращенцу крепкий удар, вырвалась и убежала. Кровь преступника попала на её одежду, благодаря чему педофила и смогли найти правоохранители.