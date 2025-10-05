Полиция в Перми нашла насильника по каплям крови на одежде 14-летней девочки

Днём 20 сентября на эко‑тропе в Перми двоих 14‑летних девочек застал врасплох полуобнажённый мужчина в балаклаве. Одна из школьниц убежала, а вторую злоумышленник по имени Константин Тарасов схватил и попытался изнасиловать. Об этом сообщает Kp.ru.

Девочка не растерялась и решила сражаться. Она нанесла насильнику удар такой силы, что у него потекла кровь. Капли попали ей на одежду, поэтому поиск преступника стал в дальнейшем делом техники. Пострадавшая же вырвалась и убежала.

Следствие быстро связало нападение с 20‑летней преступной «карьерой» Константина Тарасова: с 2006 года он совершал похожие атаки в Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах, часто появляясь при этом полуобнажённым и в самодельных масках или противогазах. В прошлом в ряде эпизодов фигурировали и особенно тяжёлые случаи, включая нападения на уязвимых женщин и ребёнка.

Тарасов, вышедший из мест лишения свободы в сентябре 2024 года, был задержан; уголовное дело возбуждено 1 октября. Подозреваемый отказывается давать показания, сегодня решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее в Ленинградской области женщина отбилась от насильника случайно попавшей ей под руку кочергой. Дело было на даче, куда злоумышленник без труда пробрался, ведь дачница не закрывала калитку. Пострадавшая получила несколько ударов от него.