Марьяна Ро призналась, что Ивангай изнасиловал её в 14 лет и подсадил на наркотики

Блогерша Марьяна Ро (Марьяна Рожкова) рассказала в Telegram-канале, что бывший возлюбленный Ивангай (Иван Рудской) принуждал её к сексу. Это случилось в Японии, когда Марьяне было 14, а Ване – 18 лет. Блогерша также упомянула, что сам Рудской ссылается на японское законодательство того времени, согласно которому возраст согласия на секс был 13 лет.

«В реальности на Хоккайдо он — 18 лет, и любые сексуальные действия с лицом младше 18 лет считаются преступлением на территории Хоккайдо. К тому же согласия не было», — отметила блогерша.

После расставания Рожкова долгое время боролась с последствиями пережитого. Она испытывала сильное отвращение к близости, а любые упоминания о сексе, гениталиях или физическом контакте вызывали у неё панические атаки. Блогерша рассказала, что ее психика находилась в состоянии крайнего стресса из-за травмы, изоляции и зависимости.

Марьяна Ро вспомнила случай, когда Ивангай оставил её одну в съемной квартире в Японии, срок аренды которой подходил к концу, и уехал на Украину, не оставив ей денег. Рожкова также призналась, что в 15 лет, под влиянием Рудского, сама начала употреблять наркотики.

По словам блогерши, переломным моментом в их отношениях стал случай, когда Ивангай выгнал её из дома в холодный зимний день в Киеве. Именно тогда она осознала, что ей необходимо «спастись» от него.