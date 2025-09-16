Житель Сочи получил 12 лет колонии за секс с двумя школьницами

В Сочи местного жителя приговорили к 12 годам колонии строгого режима за интимную связь с несовершеннолетними. Известно, что он водил к себе на съёмную квартиру двух девушек, которым ещё не исполнилось 16 лет. Одну из них он хотел накачать наркотиками.

«Следствием и судом установлено, что в период с сентября 2023 по август 2024 мужчина, находясь в съёмном жилье, расположенном в поселке Дагомыс Лазаревского района города Сочи, неоднократно совершал в отношении несовершеннолетних девушек преступления сексуального характера», — указали в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Мужчину признали виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности двух несовершеннолетних (ч.4 ст.134, ч.1 ст.135, ч.1 ст.137 УК РФ) и склонении одной из них к потреблению наркотических средств (п. «а» ч.3 ст.230 УК РФ). Приговор в законную силу ещё не вступил.