31 августа, 11:45

Клиент изнасиловал 21-летнюю массажистку во время сеанса в Петербурге

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Volodymyr TVERDOKHLIB

В Санкт-Петербурге клиент изнасиловал массажистку во время сеанса. Об инциденте со ссылкой на данные правоохранительных органов сообщает телеграм-канал «Конкретно.ру».

ЧП произошло 30 августа на Богатырском проспекте. Пострадавшая, 21-летняя приезжая из Иркутска, заявила в полицию, что на неё напал клиент прямо на процедуре. После изнасилования потерпевшую госпитализировали в медучреждение, где врачи зафиксировали признаки насильственных действий, и впоследствии выписали.

Девушка рассказала, что общалась с нападавшим через мессенджер. По её описанию, злоумышленнику примерно 30 лет, он имеет рост около 170 сантиметров, нормального телосложения, с тёмными волосами. Как уточняет издание, личность подозреваемого сейчас устанавливается по имеющейся информации.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали блогершу, обвиняемую в шантаже и изнасиловании несовершеннолетней. В период с 2020 по 2021 год шантажировала и насиловала девочку, применяя психологическое давление, включая угрозы самоубийством и раскрытием компрометирующих данных о жертве.

Александра Мышляева
