Клиент изнасиловал 21-летнюю массажистку во время сеанса в Петербурге
В Санкт-Петербурге клиент изнасиловал массажистку во время сеанса. Об инциденте со ссылкой на данные правоохранительных органов сообщает телеграм-канал «Конкретно.ру».
ЧП произошло 30 августа на Богатырском проспекте. Пострадавшая, 21-летняя приезжая из Иркутска, заявила в полицию, что на неё напал клиент прямо на процедуре. После изнасилования потерпевшую госпитализировали в медучреждение, где врачи зафиксировали признаки насильственных действий, и впоследствии выписали.
Девушка рассказала, что общалась с нападавшим через мессенджер. По её описанию, злоумышленнику примерно 30 лет, он имеет рост около 170 сантиметров, нормального телосложения, с тёмными волосами. Как уточняет издание, личность подозреваемого сейчас устанавливается по имеющейся информации.
