ЛГБТ*-блогерша из Петербурга год насиловала школьницу, угрожая своей смертью

В Санкт-Петербурге задержали ЛГБТ*-блогершу, которая около пяти лет назад периодически шантажировала и насиловала несовершеннолетнюю девочку. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на силовые структуры.

По версии следствия, преступления имели место в период с 2020 по 2021 год. Обвиняемая использовала психологическое давление — угрожала самоубийством и сливом некоторых компрометирующих сведений о ребёнке, чтобы принудить её заниматься с ней сексом.

Психика пострадавшей была травмирована, она ещё долго скрывала произошедшее от родителей, боясь последствий. Против блогерши возбудили уголовное дело, предусматривающее наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

Ранее Life.ru рассказывал, как 21-летний молодой человек изнасиловал 13-летнюю девочку у себя дома в Ленинградской области. Вместе с подругой она пришла к нему в гости, чтобы выпить, но тот в алкогольном угаре внезапно озверел и начал её домогаться.