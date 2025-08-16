Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 августа, 16:26

Няня получила 100 лет тюрьмы за то, что отдавала детей своему парню-педофилу

Metro: В США няню приговорили к 100 годам тюрьмы за насилие над детьми

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

В США 31-летнюю няню Бриттни Мэй Лайон приговорили к 100 годам лишения свободы. Расследование показало, что женщина систематически подвергала малышей сексуальному насилию. Об этом сообщает издание Metro.

По версии следствия, женщина передавала детей своему партнёру, который насиловал их и снимал происходящее на камеру. Особое предпочтение пара отдавала детям-инвалидам. Среди жертв преступников оказались малыши в возрасте от трёх до семи лет, многие из которых страдали расстройствами аутического спектра и испытывали трудности с речью.

Правоохранительные органы начали уголовное дело в отношении Лайон ещё в 2016 году, после того как одна из пострадавших девочек, которой исполнилось семь лет, поделилась страшной историей с матерью. Женщина незамедлительно сообщила об инциденте полиции. Следствие нашло в машине подозреваемых тайник, содержащий шесть жёстких дисков с сотнями видеоматериалов порнографического характера.

«Не молчите!» Россиянам объяснили, как помочь жертве домашнего насилия
«Не молчите!» Россиянам объяснили, как помочь жертве домашнего насилия

Ранее Life.ru сообщал, что в России 16-летнюю девушку мать и бабушка выдали замуж за 65-летнего профессора в надежде на финансовую выгоду. Спустя несколько лет несчастливого союза девушке удалось развестись и найти новую любовь.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Дети
  • США
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar