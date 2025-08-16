Няня получила 100 лет тюрьмы за то, что отдавала детей своему парню-педофилу

В США 31-летнюю няню Бриттни Мэй Лайон приговорили к 100 годам лишения свободы. Расследование показало, что женщина систематически подвергала малышей сексуальному насилию. Об этом сообщает издание Metro.

По версии следствия, женщина передавала детей своему партнёру, который насиловал их и снимал происходящее на камеру. Особое предпочтение пара отдавала детям-инвалидам. Среди жертв преступников оказались малыши в возрасте от трёх до семи лет, многие из которых страдали расстройствами аутического спектра и испытывали трудности с речью.

Правоохранительные органы начали уголовное дело в отношении Лайон ещё в 2016 году, после того как одна из пострадавших девочек, которой исполнилось семь лет, поделилась страшной историей с матерью. Женщина незамедлительно сообщила об инциденте полиции. Следствие нашло в машине подозреваемых тайник, содержащий шесть жёстких дисков с сотнями видеоматериалов порнографического характера.