«Не молчите!» Россиянам объяснили, как помочь жертве домашнего насилия
Психиатр Холодов призвал не осуждать жертв домашнего насилия
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Чтобы помочь близкому человеку, ставшему жертвой домашнего насилия, прежде всего необходимо отказаться от осуждений в его адрес. Задавать вопросы, мол, почему он не уходит от агрессора, не имеет смысла. Вместо этого лучше приютить жертву, найти для неё юриста и психолога, помочь с обращением в полицию, рекомендовал психиатр Эдуард Холодов.
«Насилие — это как алкоголизм. Один раз попробовав власть над другим человеком, агрессор редко останавливается сам. Не молчите! Каждый имеет право на безопасность и уважение», — подчеркнул собеседник «Вечерней Москвы».
По его словам, домашние тираны часто используют газлайтинг, чтобы подорвать уверенность жертвы и удерживать её в состоянии страха и зависимости. Однако жертвы годами могут терпеть подобное отношение, убеждая себя, что «он же меня любит, просто у него характер такой». Поэтому им для собственной же безопасности очень важно признать, что это именно насилие.