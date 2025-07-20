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20 июля, 14:01

«Не молчите!» Россиянам объяснили, как помочь жертве домашнего насилия

Психиатр Холодов призвал не осуждать жертв домашнего насилия

Обложка © freepik

Обложка © freepik

Чтобы помочь близкому человеку, ставшему жертвой домашнего насилия, прежде всего необходимо отказаться от осуждений в его адрес. Задавать вопросы, мол, почему он не уходит от агрессора, не имеет смысла. Вместо этого лучше приютить жертву, найти для неё юриста и психолога, помочь с обращением в полицию, рекомендовал психиатр Эдуард Холодов.

«Насилие — это как алкоголизм. Один раз попробовав власть над другим человеком, агрессор редко останавливается сам. Не молчите! Каждый имеет право на безопасность и уважение», — подчеркнул собеседник «Вечерней Москвы».

По его словам, домашние тираны часто используют газлайтинг, чтобы подорвать уверенность жертвы и удерживать её в состоянии страха и зависимости. Однако жертвы годами могут терпеть подобное отношение, убеждая себя, что «он же меня любит, просто у него характер такой». Поэтому им для собственной же безопасности очень важно признать, что это именно насилие.

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Борис Эльфанд
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