«Хотел преподать урок женщинам»: Отец утопил трёхмесячного сына в ведре, чтобы наказать жену

В США мужчина жестоко убил своего трёхмесячного сына, утопив его в ведре со стиральным порошком. О чудовищном преступлении сообщило издание Local12.

Инцидент произошёл 10 августа 2024 года в городе Лафайетт (штат Индиана). Медики вызвали полицию после обращения женщины с признаками домашнего насилия. Пострадавшая рассказала, что её 29-летний супруг избил её монтировкой и гаечным ключом, но больше всего её тревожило исчезновение трёхмесячного сына.

При обыске дома подозреваемого ребёнка не обнаружили. Мужчина отрицал причастность к исчезновению младенца, признав лишь нападение на жену. На следующий день полиция снова осмотрела жилище и нашла на кухне оранжевое ведро с водой и порошком, в котором находилось тело малыша. Согласно заключению судмедэкспертов, ребёнок погиб от удушения.

Заместитель прокурора округа Типпекано Элис Мэдиган заявила, что обвиняемый впоследствии сознался в убийстве и объяснил мотивы.

«Обвиняемый хотел преподать своей жене и всем женщинам урок. Этим он хотел показать, что к мужчинам нельзя проявлять неуважение», — рассказала Мэдиган.

Она также сообщила, что преступник получил 92 года тюрьмы за убийство ребёнка и покушение на убийство жены.