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3 июля, 18:57

«Хотел преподать урок женщинам»: Отец утопил трёхмесячного сына в ведре, чтобы наказать жену

В США мужчина утопил трёхмесячного сына в ведре с порошком, чтобы проучить жену

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

В США мужчина жестоко убил своего трёхмесячного сына, утопив его в ведре со стиральным порошком. О чудовищном преступлении сообщило издание Local12.

Инцидент произошёл 10 августа 2024 года в городе Лафайетт (штат Индиана). Медики вызвали полицию после обращения женщины с признаками домашнего насилия. Пострадавшая рассказала, что её 29-летний супруг избил её монтировкой и гаечным ключом, но больше всего её тревожило исчезновение трёхмесячного сына.

При обыске дома подозреваемого ребёнка не обнаружили. Мужчина отрицал причастность к исчезновению младенца, признав лишь нападение на жену. На следующий день полиция снова осмотрела жилище и нашла на кухне оранжевое ведро с водой и порошком, в котором находилось тело малыша. Согласно заключению судмедэкспертов, ребёнок погиб от удушения.

Заместитель прокурора округа Типпекано Элис Мэдиган заявила, что обвиняемый впоследствии сознался в убийстве и объяснил мотивы.

«Обвиняемый хотел преподать своей жене и всем женщинам урок. Этим он хотел показать, что к мужчинам нельзя проявлять неуважение», — рассказала Мэдиган.

Она также сообщила, что преступник получил 92 года тюрьмы за убийство ребёнка и покушение на убийство жены.

В Подмосковье отец чуть не убил своего 10-месячного ребёнка, накормив его острым пловом
В Подмосковье отец чуть не убил своего 10-месячного ребёнка, накормив его острым пловом

Ранее Life.ru сообщал, что в подмосковном Клину 10-месячный ребёнок попал в больницу после плова, которым его накормил отец. Врачам удалось спасти жизнь малыша благодаря своевременной медицинской помощи. Медики вывели ребёнка из коматозного состояния и добились стабилизации его здоровья. По предварительным данным, тяжёлое состояние могло быть вызвано острой аллергической реакцией на экзотические пряности.

Александра Мышляева
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