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17 июня, 09:40

В Подмосковье отец чуть не убил своего 10-месячного ребёнка, накормив его острым пловом

Mash: В Подмосковье младенец впал в кому после плова на обед

Младенец впал в кому в Подмосковье. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Младенец впал в кому в Подмосковье. Обложка © Шедеврум / Life.ru

В подмосковном Клину 10-месячный ребёнок попал в больницу после употребления плова, которым его накормил отец. Благодаря усилиям медиков жизнь младенца была спасена.

Как сообщает телеграм-канал Mash, в один из дней мужчина решил накормить своего маленького ребёнка, однако давать ему смесь не стал. Вместо этого россиянин просто разогрел плов и принялся этой пищей утолять аппетит младенца. Сразу после этого крохе стало плохо: у него начались судороги, и он потерял сознание.

Врачи сумели вывести ребёнка из комы и стабилизировать его состояние. Предположительно, причиной резкого ухудшения самочувствия могла стать сильная аллергическая реакция на экзотические специи, добавленные в плов. Отец малыша ситуацию не комментировал.

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Тела 800 убитых младенцев ищут на территории Дома матери и ребёнка в Ирландии

Ранее на Алтае двухмесячная девочка выпала из коляски на асфальт, пока прохожая с улицы избивала её мать. Несмотря на истошные крики ребёнка и опрокинутую коляску, нападавшая продолжала наносить удары. Кроху пришлось оперативно доставить в больницу.

Алиса Хуссаин
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