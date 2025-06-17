В Подмосковье отец чуть не убил своего 10-месячного ребёнка, накормив его острым пловом

В подмосковном Клину 10-месячный ребёнок попал в больницу после употребления плова, которым его накормил отец. Благодаря усилиям медиков жизнь младенца была спасена.

Как сообщает телеграм-канал Mash, в один из дней мужчина решил накормить своего маленького ребёнка, однако давать ему смесь не стал. Вместо этого россиянин просто разогрел плов и принялся этой пищей утолять аппетит младенца. Сразу после этого крохе стало плохо: у него начались судороги, и он потерял сознание.

Врачи сумели вывести ребёнка из комы и стабилизировать его состояние. Предположительно, причиной резкого ухудшения самочувствия могла стать сильная аллергическая реакция на экзотические специи, добавленные в плов. Отец малыша ситуацию не комментировал.