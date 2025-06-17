На Алтае двухмесячная крошка выпала из коляски на асфальт, пока женщина избивала её мать

В Барнауле разгорелся конфликт, в результате которого пострадала двухмесячная малышка. Как сообщила помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина, инцидент попал на видео с камеры наблюдения, которое распространилось в соцсетях.

Избиение женщины с ребёнком попало на камеры. Видео © VK / Amic.ru | Барнаул | Алтайский край | Новости

На кадрах видно, что во время ссоры одна женщина напала на другую, которая была с коляской. В ходе потасовки коляска опрокинулась, и младенец оказался на земле. Напавшую не остановили истошные крики девочки и опрокидывание коляски и она продолжила избивать её мать. На помощь к ребёнку подоспели прохожие.

Пострадавшую девочку оперативно доставили в медучреждение, где ей оказали помощь. Врачи, осмотрев ребёнка, разрешили родителям забрать её домой, госпитализация не потребовалась.

Антошкина уточнила, что прокурор региона Антон Герман взял расследование под личный контроль, чтобы установить все детали случившегося и определить, есть ли основания для прокурорских мер.

В региональном управлении МВД добавили, что личности обеих участниц конфликта уже установлены. По информации ведомства, вечером 16 июня в отдел полиции Индустриального района Барнаула обратилась одна из женщин, сообщив о ссоре у жилого дома. Полиция проводит проверку, чтобы разобраться в обстоятельствах и принять решение в рамках закона.