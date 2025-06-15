«Дочь ОМОНовца» избила беременную соседку в лифте элитного ЖК, у неё угроза выкидыша

В элитном ЖК «Маяк» подмосковных Химок жестоко избили беременную женщину в лифте. Врачи опасаются за её ребёнка, так как у пострадавшей диагностирован повышенный тонус матки, что может спровоцировать выкидыш. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Потасовка в лифте в Химках. Видео © Telegram / Mash

Конфликт начался из-за детского велосипеда. По словам очевидца, Екатерина Ф. попросила Валентину убрать велосипед сына из лифта, когда вошла в него. Получив отказ, она вступила в словесную перепалку, вскоре переросшую в избиение.

Сотрудники охраны жилого комплекса сообщили, что Катя неоднократно была замечена в потасовках в лифте. Они также добавили, что девушка хвастается связями своего отца, утверждая, что он якобы работает в ОМОНе. Известно, что сама Катя является сотрудницей госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов».

После произошедшего инцидента Валентина обратилась за медицинской помощью. Врачи диагностировали у неё гипертонус матки, что может осложнить течение беременности. Помимо этого, она обратилась в полицию с заявлением, но пока не получила ответа.