В Перми двое приезжих избили ветерана СВО до полусмерти, за дело взялся глава СК
Бастрыкин поручил завести дело о покушении на убийство ветерана СВО в Перми
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В Перми разгорелся скандал: инвалид-участник специальной военной операции подвергся нападению двух мигрантов, которые чуть его не убили. В связи с этим председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о покушении на убийство, сообщила пресс-служба пермского Следкома.
«Глава ведомства дал поручение и.о. руководителя СУ СК России по Пермскому краю Сафонову В.А. возбудить уголовное дело по факту покушения на убийство участника СВО и представить доклад о результатах расследования», — сказано в публикации.
Ранее в Пензе задержали местного жителя, который публично призывал к актам насилия в отношении бойцов специальной военной операции. В его отношении было возбуждено уголовное дело, в рамках которого он может сесть в тюрьму на пять лет.