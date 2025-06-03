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3 июня, 12:51

В Перми двое приезжих избили ветерана СВО до полусмерти, за дело взялся глава СК

Бастрыкин поручил завести дело о покушении на убийство ветерана СВО в Перми

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

В Перми разгорелся скандал: инвалид-участник специальной военной операции подвергся нападению двух мигрантов, которые чуть его не убили. В связи с этим председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о покушении на убийство, сообщила пресс-служба пермского Следкома.

«Глава ведомства дал поручение и.о. руководителя СУ СК России по Пермскому краю Сафонову В.А. возбудить уголовное дело по факту покушения на убийство участника СВО и представить доклад о результатах расследования», — сказано в публикации.

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Ранее в Пензе задержали местного жителя, который публично призывал к актам насилия в отношении бойцов специальной военной операции. В его отношении было возбуждено уголовное дело, в рамках которого он может сесть в тюрьму на пять лет.

Владимир Озеров
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