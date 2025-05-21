В Пензе задержали подозреваемого в призывах к насилию против участников СВО

В Пензе задержан местный житель, подозреваемый в публичных призывах к насильственным действиям в отношении военнослужащих, участвующих в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.

По данным ведомства, мужчина 1991 года рождения осуществлял противоправную деятельность в Telegram. Установлено, что он публиковал призывы к совершению насилия в отношении российских военнослужащих. В настоящее время подозреваемый задержан. Следователи продолжают устанавливать дополнительные факты его противоправной деятельности.

«Житель области задержан в порядке статьи 91 УПК РФ в качестве подозреваемого», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ.