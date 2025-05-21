В Пензе задержали подозреваемого в призывах к насилию против участников СВО
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В Пензе задержан местный житель, подозреваемый в публичных призывах к насильственным действиям в отношении военнослужащих, участвующих в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.
По данным ведомства, мужчина 1991 года рождения осуществлял противоправную деятельность в Telegram. Установлено, что он публиковал призывы к совершению насилия в отношении российских военнослужащих. В настоящее время подозреваемый задержан. Следователи продолжают устанавливать дополнительные факты его противоправной деятельности.
«Житель области задержан в порядке статьи 91 УПК РФ в качестве подозреваемого», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ.
Возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершённые с использованием информационно-коммуникационных сетей». Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.
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